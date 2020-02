O Guarani perderá o lateral Bidu para as próximas partidas do Campeonato paulista. Após sentir uma lesão durante o aquecimento para o duelo contra o Palmeiras, o jogador passou por uma bateria de exames médicos, onde foi constatado uma lesão no bíceps femoral esquerdo.

O tempo de recuperação da lesão, segundo os médicos, é de ao menos quatro semanas. Com isso, o lateral ficará de fora dos duelos contra Água Santa, Ituano, Ponte Preta e Botafogo. O retorno deverá acontecer apenas na última rodada, frente ao São Paulo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.

Com a lesão de Bidu, que havia conquistado a posição de titular, Thallyson deverá aparecer pelo setor. Ele também havia saído por lesão. Outro que poderá dar dor de cabeça ao técnico Thiago Carpini é o lateral direito Cristovam, que sentiu uma lesão muscular. No entanto, vem sendo aproveitado no banco de reservas.

Apesar de amargar três jogos sem vitórias, o Guarani é o líder do Grupo D do Paulistão, com nove pontos, um a mais do que Corinthians e Bragantino. A Ferroviária completa a chave, com seis.

O próximo compromisso será diante do Água Santa na sexta-feira, às 19h15, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela oitava rodada.