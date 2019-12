O Guarani tem seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do experiente goleiro Matheus Cavichioli, que defendeu o Oeste no último Campeonato Brasileiro da Série B e não teve o seu contrato renovado com a equipe de Barueri (SP).

Matheus Cavichioli, de 33 anos, atuou em 27 partidas nesta temporada, sendo 13 pela Série B. O contrato do goleiro com o Guarani vai até o final de novembro de 2020 e ele chega para brigar por uma vaga com Jefferson Paulino e Carlão.

Nascido em Caçador (SC), Matheus Cavichioli foi revelado no Grêmio e passou por Figueirense, Caxias-RS, São José-RS, Novo Hamburgo, Sport, Pelotas-RS, Veranópolis-RS, Passo Fundo-RS, Inter de Santa Maria-RS e Juventude.

Desde a saída de Kléver, que não teve o seu contrato renovado, a diretoria bugrina estava atrás de um outro goleiro. Uma das opções era Rodrigo Viana, do Operário-PR, mas as negociações com o clube de Ponta Grossa (PR) não foram concluídas.

A estreia do Guarani no Paulistão será contra a Internacional, em Limeira (SP). A data ainda será definida pela Federação Paulista de Futebol (FPF).