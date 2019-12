A um dia de embarcar para o Catar, o meia-atacante Everton Ribeiro admitiu preocupação com os efeitos do fuso horário diferente e pediu nesta quinta-feira que o Flamengo mantenha o foco na disputa da semifinal do Mundial de Clubes, sem pensar no eventual confronto com o Liverpool na final.

continua depois da publicidade

“Temos que pensar primeiro na semifinal e, se passarmos nós e eles, aí sim vamos fazer uma grande preparação e um grande jogo”, pregou o jogador, em entrevista coletiva nesta manhã. O time carioca fará sua estreia no Mundial na terça-feira que vem, contra o vencedor do duelo entre o saudita Al Hilal e o tunisiano Espérance.

“Não podemos facilitar na semifinal. O adversário também vai querer chegar na decisão e o nosso pensamento está voltado pro jogo de terça. Depois, vencendo a semifinal é que vamos pensar na decisão”, reforçou Everton Ribeiro.

Do outro lado da chave, o Liverpool estreará na quarta, contra o vitorioso de Monterrey (México) x Al-Sadd (Catar).

Após se despedir do Brasileirão no domingo, o elenco do Flamengo voltou aos trabalhos na quarta. Antes de embarcar para Doha, na sexta, o time treina nesta quinta e na manhã de sexta. “Ontem quarta fizemos um treino bem forte, como não fazíamos faz tempo, por causa da sequência de jogos”, comentou o meia-atacante.

Ao desembarcar na capital do Catar, os jogadores e a comissão técnica do Flamengo enfrentarão uma diferença de seis horas de fuso. E isso já preocupa Everton Ribeiro, principalmente em relação ao sono.

“Acredito que o fuso seja o mais complicado. Pode atrapalhar um pouco as horas de sono. Mas o clube está levando profissionais e uma ótima estrutura pra lá e isso não deverá ser problema na nossa preparação”, disse o jogador.

Se Flamengo e Liverpool confirmarem o favoritismo em suas semifinais, os dois times vão se enfrentar no dia 21.