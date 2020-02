Everton Cebolinha continua no Grêmio. O atacante revelou nesta sexta-feira, último dia da janela de transferências no futebol inglês, que recebeu uma ligação do técnico Carlo Ancelotti, do Everton, mas que o clube da Inglaterra não formalizou uma proposta para tirá-lo do Grêmio.

“Ele (Ancelotti) perguntou como eu estava, se tinha interesse de jogar pelo Everton. É um grande clube, uma oportunidade e tanto. Um grande treinador também, com certeza irei aprender muito com ele”, afirmou Everton, em entrevista coletiva, entregando que o clube inglês deve mesmo ser o seu destino em breve.

O atacante disse que também recebeu uma ligação de Richarlison, jogador do Everton e companheiro de Cebolinha na seleção brasileira.

“Tenho uma amizade da seleção com o Richarlison, pude jogar junto com ele. Ele acabou sabendo do interesse do Everton e me procurou. Fiquei feliz, é um grande clube, um grande treinador também. Um treinador que quem joga com ele vai aprender muito. Fico feliz também por esses contatos”, disse Everton.

Logo depois, o atacante citou ‘questões burocráticas’ para o Everton não apresentar uma oferta oficial ao Grêmio para contratá-lo. Por enquanto, Cebolinha continua no Grêmio e promete dedicação total ao clube.

“É uma coisa que procuro que não me atrapalhe. Tenho o sonho de jogar na Europa, mas não posso deixar essa ansiedade me atrapalhar. No momento que não se concretiza, sou jogador do Grêmio”, afirmou. “Tenho que dar meu melhor aqui. Vou procurar honrar sempre esta camisa, até o último jogo aqui.”