Everson tem um objetivo pessoal para 2020: tornar-se o primeiro goleiro a marcar um gol pelo Santos. Talentoso nas cobranças de falta, o jogador já fez um gol pelo Ceará contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2018 e já se apresentou ao técnico português Jesualdo Ferreira como um dos batedores oficiais do elenco.

“Quero realizar um sonho de fazer um gol com a camisa do Santos, nenhum goleiro fez isso ainda aqui, eu entraria na história do clube. Esta semana teve um treino de falta, já cheguei ali no momento propício. O auxiliar viu e disse que ganharíamos mais um batedor de falta. Estou há quase um ano no clube, ajudei a conquistar o vice-campeonato e também em ter a melhor campanha no clube dos pontos corridos do Brasileiro”, afirmou jogador, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Titular do Santos desde o início do Brasileiro do ano passado, Everson viu Vanderlei, seu principal concorrente, deixar a Vila Belmiro em direção ao Grêmio. Mesmo assim, o goleiro não se sente dono da posição.

“Consolidação em posição numa equipe tão grande como o Santos você nunca vai ter. Você só vai ter concorrência. Não me vejo titular absoluto, estou numa crescente desde o último ano pelo Ceará. Tive uma parcela de contribuição no vice-campeonato. Se eu não tomar gol, estaremos mais próximos da vitória. É sempre consolidar o trabalho e passar mais confiança pro torcedor. Um ano especial pra mim, é procurar não tomar gol e continuar trabalhando para bater falta”, disse o atleta, que terá como reserva Vladimir, que retornou ao time santista após um período de empréstimo no Avaí.

Everson volta a defender o Santos nesta segunda-feira, quando o time de Vila Belmiro visita o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, a equipe de Jesualdo empatou com o Bragantino, sem gols, em casa.