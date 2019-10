Com uma ultrapassagem na última volta sobre o francês Fabio Quartararo, Marc Márquez venceu a etapa da Tailândia de MotoGP, nesta madrugada de domingo, no circuito de Burinam, para conquistar o oitavo título mundial de sua carreira. Aos 26 anos, o piloto espanhol da Honda é o mais jovem seis vezes campeão da principal categoria do motociclismo. Ele soma também um troféu nas 125cc (2010) e outro na Moto2 (2012). Em 15 provas na atual temporada, o “Formiga Atômica” subiu ao pódio em 14, ganhou nove, a terceira consecutiva.

“Eu planejei o fim de semana para ganhar a corrida. Não importava o campeonato ou a minha vantagem sobre Dovi (Andrea Dovizioso, rival da Ducati)”, disse Márquez, que, logo após vencer a corrida, parou a moto na pista para festejar com um grupo de fãs. Uma mesa de bilhar foi colocada para o espanhol embocar uma bola 8, representando suas conquistas.

“O objetivo era tentar encontrar a melhor maneira de vencer a corrida e foi o que eu fiz. Fabio (Quartararo, segundo colocado na prova) foi muito rápido em uma parte da corrida, houve uma diferença no meio da prova, mas eu consegui pegá-lo. Foi um ano incrível, toda a equipe Repsol Honda fez um trabalho incrível”, disse Márquez, sexto colocado na lista dos pilotos com mais títulos mundiais, encabeçada pelo italiano Giacomo Agostini, campeão nos anos 60 e 70 sete vezes nas 350cc e oito nas 500 cc.

“Ele (Quartararo) não desistiu, eu não desisti. O ritmo da prova foi incrível, o calor foi incrível. As condições eram muito difíceis para a parte física”, disse Márquez, que sofreu queda nos treinos de sexta, quando chegou a ser levado para o hospital, e de sábado. Largou em terceiro e brigou o tempo todo para superar a Yamaha SRT de Quartararo. “Não posso estar mais feliz. Lutei até a última curva, tentei. Se eu não tentasse ganhar até a última volta, eu não iria para casa feliz”, afirmou o francês, de 20 anos, que faz sua temporada de estreia na MotoGP.

Dos pilotos em atividade, Márquez só fica atrás do veterano italiano Valentino Rossi, que conquistou nove campeonatos: um nas 125 cc (1997), outro nas 250 cc (1999), mais um nas 500cc (2001) e seis na MotoGP (2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009). Aos 40 anos, o “Doutor”, que deverá se despedir das pistas no fim do ano, ficou em oitavo lugar na prova.

Restam quatro etapas para o fim do campeonato: Japão (20 de outubro), Austrália (27 de outubro), Malásia (3 de novembro) e Valência (17 de novembro). Márquez atingiu impressionantes 325 pontos, contra 215 de Dovizioso, quarto colocado na Tailândia, atrás do espanhol Maverick Viñales, da Monster Energy Yamaha.

Viñales é o quarto no Mundial, com 163 pontos, quatro atrás do compatriota Alex Rins, da Suzuki Ecstar. O italiano Danilo Petrucci (Ducati), nono na corrida, soma 162 pontos, em quinto no campeonato, seguido por Rossi, com 145 pontos. Quartararo tem 143.