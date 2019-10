Esporte e inclusão. É o que o projeto Maestro da Bola, liderado pelo ex-jogador e hoje comentarista Ricardinho, está fazendo para um grupo de atletas curitibanos deficientes visuais. A equipe Prefeitura de Curitiba/Maestro fez história no paradesporto paranaense e ganhou a Copa Loterias Caixa de Fut 5, no final de semana passado, em São Paulo. Com a conquista, a equipe garantiu vaga na elite no futebol de cinco brasileiro.

Além da equipe de futebol de cinco, o projeto desenvolve atividades de futsal e futebol no contraturno escolar, também com o apoio da prefeitura, dentro do projeto EE10, para crianças de 7 à 14 anos preferencialmente da rede pública. Além das atividades, as crianças também participam de festival com alimentação, uniformização e várias ações culturais planejadas no decorrer do ano.

Segundo Ricardinho, 2019 vem sendo um ano especial para o projeto Maestro da Bola. “Vem sendo um período de afirmação e de expansão do projeto. Hoje, temos treze núcleos espalhados por Curitiba e quase 1.200 crianças acolhidas. Para o ano que vem, nossa perspectiva é melhorar cada vez mais o atendimento dessas crianças”, afirmou o ex-jogador do Paraná Clube.