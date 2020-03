A investigação sobre a entrada do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, 39, e de seu irmão Roberto Assis, 49, com documentos falsificados no Paraguai gerou uma crise institucional em dois órgãos governamentais do país, que culminou com o pedido de demissão do diretor de departamento de migrações.

Nesta quinta-feira (5), o ministro do Interior, Euclides Acevedo, afirmou que o erro que permitiu a entrada dos brasileiros com os documentos adulterados foi da alfândega no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Luque.

“A polícia advertiu e, de pronto, foi feita uma ata onde consta que o funcionário da migração, sabendo da irregularidade, decidiu deixá-lo passar. A migração não devia tê-lo deixado entrar”, disse Acevedo, por meio de uma nota no site oficial do ministério.

A acusação foi rebatida pelo diretor do departamento de migrações, Alexis Penayo, que diz ter avisado o ministério sobre a irregularidade, mas que mesmo assim recebeu ordens para permitir a entrada do brasileiro. Em meio à troca de acusações, Penayo renunciou ao cargo.

“Eu tenho as provas de que alertei o Ministério do Interior e o diretor de identificações. Enviei a eles as fotos dos passaportes e escrevi: ‘não figuram no sistema'”, afirmou Penayo em entrevista à rádio paraguaia ABC Cardinal.

Após a renúncia, o ministro do Interior afirmou que a conduta dele e do departamento deverá ser investigada. “Provavelmente, o diretor será indiciado pelo Ministério Público e pode ser processado”, disse Euclides Acevedo.

O agora ex-diretor questiona, ainda, o fato de Ronaldinho ter sido acompanhado por uma escolta policial durante o seu deslocamento após sair do aeroporto, em vez de ter sido detido pelos policiais após o alerta que ele diz ter enviado.

“A polícia o escoltou do momento em que ele chegou até tarde da noite. Como base no que foi escoltado?”, questiona Penayo.

De acordo com o comandante da Polícia Nacional do Paraguai, Sergio Resquín, a escolta foi solicitada por uma empresa chamada Grupo Beck, que pediu o apoio de duas motos e uma viatura durante o período de permanência do ex-atleta no país.

O ex-jogador foi posto em custódia pela polícia cerca de 12 horas após sua entrada no país. Os policiais encontraram ele e o irmão na suíte presidencial do hotel Yacht y Golf Club, em Lambaré, nas proximidades de Assunção.

Antes de ser chamado para prestar esclarecimentos, Ronaldinho circulou em caravana pela cidade e foi declarado como “visitante ilustre” pela Junta Municipal de Assunção.

Eles permaneceram a noite no hotel, sob custódia, e foram à sede da Promotoria contra o Crime Organizado para depor na manhã desta quinta (5). Os documentos foram apreendidos, assim como celulares.

Segundo o promotor do caso, Federico Delfino, que concedeu entrevista à imprensa paraguaia na manhã desta quinta, os números dos documentos apreendidos pertencem a outras pessoas, que foram detidas para prestar esclarecimentos. De acordo com ele, o passaporte foi expedido em janeiro deste ano, e as cédulas de identidade, em dezembro do ano passado.