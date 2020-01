Os atacantes Borja e Deyverson trocaram no início deste ano a pressão no Palmeiras e as rotineiras vaias do estádio Allianz Parque pela expectativa de se tornarem protagonistas nas novas equipes. No próximo final de semana os dois vão estrear em jogos oficiais com o colombiano em campo pelo Junior Barranquilla e o ex-colega escalado pelo Getafe. A diretoria alviverde estará atenta às partidas e torcerá pelo sucesso de ambos, até para conseguir vendê-los por um valor vantajoso.

Borja e Deyverson foram negociados por empréstimo com opções de compra definidas. Os dois chegaram ao Palmeiras em 2017 e custaram juntos R$ 62,5 milhões, pagos pela Crefisa. Após serem colegas por quase três anos e se revezarem tanto no posto de titular e como no papel de alvo das críticas da torcida, os atacantes se apresentaram às novas equipes com status de reforço de peso.

O colombiano Borja chegou ao Junior Barranquilla para realizar o sonho de atuar pela equipe do qual é torcedor. A diretoria do time se comprometeu a pagar 100% do salário durante o período de empréstimo, que é de um ano. O acordo assinado com o Palmeiras prevê que o atacante deverá ser comprado caso marque 23 gols e tenha participação em 75% dos jogos da equipe como titular.

A chegada do atacante ao clube gerou uma grande expectativa na torcida. Neste sábado contra o La Equidad, pela Liga Colombiana, Borja vai fazer a estreia em partidas oficiais. Pelo menos em um jogo-treino recente ele mostrou estar preparado para repetir uma temporada tão boa quanto a de 2016, quando foi campeão da Copa Libertadores pelo Atlético Nacional. Contra o Jaguares, o reforço do Junior Barranquilla marcou dois gols e deu assistência para outro.

A euforia por Borja levou o empresário colombiano Christian Daes a fazer uma promessa ousada. Milionário e dono de empresas na área de tecnologia e metalurgia, o torcedor ilustre do Junior Barranquilla prometeu que a cada gol marcado pelo atacante irá doar dinheiro para a fundação assistencial mantida pelo jogador. Um gol fora de casa na Libertadores valerá o equivalente a R$ 18 mil.

META EUROPEIA – O Getafe apostou em Deyverson para conseguir vaga na próxima edição da Liga Europa. O clube no momento é o quinto colocado na Campeonato Espanhol e tentará manter a posição para confirmar a classificação. A diretoria buscou o jogador para se preparar para a possível perda de Enric Gallego. O ex-palmeirense vai usar a camisa 14, que ficou vaga após a saída de Raúl Carnero para o Valladolid.

Deyverson ficará emprestado por seis meses e será comprado pelo Getafe caso o time se classifique para a Liga Europa e o atacante atue em pelo menos na metade dos jogos e por no mínimo mais de 45 minutos. O acordo estipula ainda a necessidade do jogador marcar 10 gols. Se todo esse pacote se concretizar, o Palmeiras vai efetivar a venda por R$ 25 milhões.

O treinador do Getafe, José Bordalás, pediu urgência na negociação para poder escalar Deyverson já neste domingo diante do Betis, dentro de casa. O reforço foi apresentado pelo clube na quarta-feira e ressaltou que a experiência anterior na Espanha por Alavés e Levante vai ajudar na adaptação. “A negociação foi muito rápida, falei com Getafe e com o Levante. A verdade é que estou muito contente e feliz”, disse o jogador.