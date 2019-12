Em busca do topo da Conferência Leste da NBA, o Philadelphia 76ers mostrou força na noite desta quinta-feira ao derrotar o Boston Celtics por 115 a 109, fora de casa, com direito a show de Joel Embiid. O camaronês comandou os visitantes com grande atuação e um “double-double”.

Ele anotou 38 pontos e 13 rebotes, e foi o cestinha da partida. Embiid teve o apoio de Tobias Harris, responsável por 23 pontos, oito rebotes e sete assistências. Mike Scott, por sua vez, contribuiu com 15 pontos. Com estas atuações, os Sixers faturaram a quarta vitória consecutiva, sendo a oitava nos últimos nove jogos.

Em terceiro lugar no Leste, o time da Filadélfia soma 19 triunfos e sete derrotas. Os Celtics vêm logo atrás, no quarto posto, com 17 vitórias e sete revezes. Nesta quinta, o time da casa teve como destaque Kemba Walker, autor de 29 pontos. Enes Kanter ajudou com 20 e Daniel Theis, com 16.

Pela mesma rodada, o Dallas Mavericks bateu o Detroit Pistons por 122 a 111, em jogo disputado no México. Na capital mexicana, a torcida local pôde vibrar com a grande exibição de Luka Doncic obteve o primeiro “triple-double” da NBA obtido em local neutro. Ele registrou 41 pontos, 12 rebotes e 11 assistências. Foi o 16º de sua carreira.

Seth Curry ainda anotou 30 pontos e Kristaps Porzingis marcou 20 para os Mavericks. Pelos Pistons, Andre Drummond foi a principal referência da equipe, com seus 23 pontos e 15 rebotes, anotando um “double-double”.

O time de Dallas é o terceiro colocado da Conferência Oeste, com 17 vitórias e sete derrotas, enquanto os Pistons estão em décimo lugar no Leste, com dez triunfos e 15 revezes. A Cidade do México receberá mais um jogo da NBA neste sábado, entre San Antonio Spurs e Phoenix Suns.

Antes de jogar em solo mexicano, os Spurs foi derrotado pelo Cleveland Cavaliers por 117 a 109, em casa, nesta quinta. Kevin Love obteve um “double-double” de 30 pontos e 17 rebotes, enquanto Collin Sexton contribuiu com 28 pontos e Jordan Clarkson, com 25. Pelo time da casa, DeMar DeRozan obteve 21 pontos e LaMarus Aldridge anotou 18 pontos e dez rebotes.

Com o resultado, os Cavaliers voltaram a vencer após oito derrotas consecutivas. O time segue em situação difícil na tabela do Leste, ocupando a 14ª e penúltima colocação, com seis vitórias e 19 derrotas. Os Spurs também estão em posição pouco favorável. Figuram apenas na 12ª posição do Oeste, com nove triunfos e 15 derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Boston Celtics 109 x 115 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 109 x 117 Cleveland Cavaliers

Detroit Pistons 111 x 122 Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers 99 x 114 Denver Nuggets

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Orlando Magic x Houston Rockets

Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans

Miami Heat x Los Angeles Lakers

Atlanta Hawks x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x Golden State Warriors

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Sacramento Kings x New York Knicks