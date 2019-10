A seleção brasileira deve ter pelo menos duas mudanças no amistoso deste domingo contra a Nigéria, em Cingapura. Pelo menos é o que apontou a última atividade de preparação para a partida, realizada neste sábado. Renan Lodi e Everton podem ser as novidades nos lugares de Alex Sandro e Philippe Coutinho.

No treino tático comandado por Tite, o técnico optou, na lateral esquerda, pela presença de Renan Lodi, do Atlético de Madrid, em detrimento do jogador da Juventus. Mais à frente, o atleta do Bayern de Munique cedeu lugar a Everton, o que faria com que Neymar fosse recuado para a armação, deixando vago o lugar para o atacante do Grêmio.

Se mantiver a escalação observada no ensaio, a equipe deve ir a campo com a seguinte escalação: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Arthur e Neymar; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Everton.

Tite ainda deve conceder uma entrevista coletiva neste sábado. O treinador enfrenta uma fase difícil no comando da equipe nacional, que não vence desde a final da Copa América, ocasião em que bateu o Peru por 3 a 1 no Maracanã, em julho. De lá para cá foram três amistosos, com dois empates, ante Colômbia (2 a 2) e Senegal (1 a 1), e uma derrota para o Peru (1 a 0).

O Brasil enfrenta a Nigéria neste domingo, às 9 horas (de Brasília), em novo amistoso em Cingapura.