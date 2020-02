Oficializado como novo reforço do Palmeiras, o atacante Rony já está em São Paulo para se integrar aos novos companheiros a partir desta segunda-feira, quando o elenco se reapresentará após três dias de folga durante o carnaval. O jogador contratado junto ao Athletico-PR desembarcou no final da noite de sexta no Aeroporto de Congonhas, procedente de Curitiba, e se disse realizado por poder jogar pelo clube alviverde.

“É uma satisfação imensa. Me sinto muito honrado. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar defendendo um clube grande. Espero dar o meu melhor, somar com a equipe e honrar a camisa”, afirmou Rony em meio aos jornalistas e torcedores, até do rival Corinthians, no saguão de desembarque.

“Já vim preparado, estava treinando com a equipe (Athletico-PR). Então, deixar para o professor (Vanderlei) Luxemburgo. Estou preparado para dar o meu melhor, seja saindo jogando ou saindo do banco”, comentou, antes de admitir que já teve uma conversa com o treinador por telefone. “Ele ligou, a gente conversou, bateu um papo legal, descontraído, mas isso é pessoal, entre nós”.

Com contrato assinado até dezembro de 2024, Rony se mostrou aliviado com a definição de seu futuro depois de quase dois meses de uma negociação complicada. “Cabeça boa, tranquilidade, parecia que a novela nunca ia acabar, todo mundo cobrando, mas graças a Deus deu tudo certo e as coisas se concretizaram. Hoje me sinto muito feliz”, disse.

A negociação se arrastava desde janeiro, quando o Palmeiras fez uma proposta de R$ 28 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. A pendência que atrasou a negociação foi a falta de acordo entre Rony e o Athletico-PR sobre o valor a ser repassado ao atacante em caso de venda. O atacante entendia ter direito a embolsar 50% do valor, enquanto que o clube defendia que só daria 1 milhão de dólares (R$ 4,4 milhões). Para solucionar o impasse, Rony e o seu agente alinharam receber um outro valor, superior à exigência inicial do time de Curitiba.

A transferência de Rony ainda contou com idas e vindas, inclusive com a proposta do Athletico-PR de renovar contrato para segurar o jogador. O acordo foi redigido, mas não assinado. Depois disso, a diretoria rubro-negra voltou a procurar o Palmeiras.

Rony é o segundo reforço do Palmeiras para a temporada de 2020. Antes do atacante, o clube alviverde já havia contratado o lateral-esquerdo uruguaio Matías Viña.

Com Rony, Vanderlei Luxemburgo ganha mais uma opção para atacante de beirada de campo. Os jogadores com essa características à disposição no elenco alviverde são: Dudu, Gabriel Veron, Wesley, Luan Silva e o colombiano Angulo. Willian também pode atuar na posição, mas vem sendo utilizado como centroavante.