Agora de forma oficial, Bill não é mais jogador da Ponte Preta. Após sinalizar falta de interesse em manter o atacante no elenco, a equipe de Campinas chegou a um acordo com o Flamengo e rescindiu o empréstimo no Boletim Informativo Diário (BID).

Logo depois da pausa para a Copa América, no meio de julho, o jogador foi cedido pelo clube rubro-negro carioca até 30 de abril de 2020, período do encerramento do Campeonato Paulista.

Fora dos planos da comissão técnica e do departamento de futebol, Bill se despede da Ponte Preta com 10 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e um gol marcado – justamente na última rodada, na goleada em cima do Brasil de Pelotas pelo placar de 4 a 0, em sua melhor atuação individual.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018 pelo Flamengo, Bill teve apenas duas chances no time profissional: na decisão da Taça Rio, quando deu assistência para o gol de Arrascaeta, e contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro.

O atacante de 20 anos, com contrato até o final de 2021 e multa rescisória superior a R$ 200 milhões, retorna ao clube da Gávea, mas sem confirmação de estar nos planos do técnico português Jorge Jesus para a próxima temporada.