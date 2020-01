O Napoli continua de mal a pior no Campeonato Italiano. Neste sábado, a equipe do sul do país perdeu em casa para a Fiorentina por 2 a 0 e, assim, completou três derrotas consecutivas na competição. As chances de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa são cada vez menores para o ex-time de Maradona e Careca.

A derrota manteve o Napoli com 24 pontos, mas agora na 12.ª colocação. São 11 pontos a menos do que a Atalanta, que atualmente ocupa a quarta posição do Italiano – os quatro primeiros se classificarão para o torneio europeu. E a Atalanta ainda vai jogar na 20.ª rodada, assim como a Roma, que também tem 35 pontos e está em quinto lugar.

A Fiorentina, por sua vez, está em fase de recuperação e agora tem os mesmos 24 pontos do Napoli. Uma boa notícia para a tradicional equipe de Florença, que passou boa parte do primeiro turno lutando para se distanciar da zona de rebaixamento.

Os visitantes começaram a construir a vitória aos 25 minutos do primeiro tempo, quando uma bela jogada coletiva terminou com Benassi tocando para Chiesa marcar com um esperto chute de bico. A finalização rápida não deu qualquer chance de defesa ao goleiro colombiano Ospina.

Na segunda etapa, a Fiorentina fez um gol ainda mais bonito. Eram decorridos 28 minutos quando Vlahovic recebeu um passe de Lirola no lado direito da área, encarou um adversário, levou a bola para seu pé esquerdo e mandou um lindo chute de curva que, uma vez mais, deixou Ospina sem ter o que fazer.

Também neste sábado, o Sassuolo recebeu o Torino e conseguiu vencer a partida de virada. No primeiro tempo, um gol contra de Locatelli colocou a equipe de Turim à frente no marcador, mas os donos da casa viraram o jogo após o intervalo com tentos de Boga e Berardi.

Com a vitória, o Sassuolo chegou a 22 pontos, na 15.ª posição. O Torino, por sua vez, perdeu a chance de subir para a sexta colocação – continua em oitavo, com 27 pontos.