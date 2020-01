Em nova rodada marcada por vários tributos a Kobe Bryant, o Dallas Mavericks contou com mais uma grande atuação de Luka Doncic, que acumulou 29 pontos e 11 rebotes, para superar o Oklahoma City Thunder por 107 a 97, fora de casa, pela rodada de segunda-feira da NBA.

O armador Chris Paul, do Thunder, ficou de fora por motivos pessoais uma noite depois de Bryant, um dos maiores nomes de todos os tempos da NBA, morrer em um acidente de helicóptero no sul da Califórnia.

Quando o jogo começou após um minuto de silêncio, os Mavericks cometeram uma violação de 8 segundos em homenagem ao número que Bryant usava no início da sua carreira na NBA. O Thunder então violou os 24 segundos em referência ao número que o astro passou a usar posteriormente. Após as duas violações, o relógio marcava 11mi24 para o término do primeiro quarto, quando, de fato, a partida se iniciou.

Os Mavericks lideraram por pelo menos dez pontos de vantagem em todo o quarto período. Tim Hardaway Jr. marcou 15 pontos e Kristaps Porzingis acrescentou 14 pontos e dez rebotes para o Dallas, o quinto colocado da Conferência Oeste. Dennis Schroder fez 21 para o Thunder, que está na sétima posição.

Em Salt Lake City, o Houston Rockets superou o Utah Jazz por 126 a 117, na noite de segunda, graças aos 50 pontos de Eric Gordon, na maior produção ofensiva da sua carreira. Danuel House Jr. acrescentou 21 pontos e 11 rebotes, e Austin Rivers também fez 21 para os Rockets, que impuseram ao Jazz a primeira derrota desde 9 de dezembro.

Gordon se tornou o primeiro jogador dos Rockets, além de Harden, a marcar 50 pontos em um jogo desde quando Hakeem Olajuwon anotou 51 em janeiro de 1996. James Harden fez isso 23 vezes desde então. Gordon teve seu primeiro jogo com mais de 30 pontos nesta temporada. O seu melhor na carreira, com 41, havia sido contra o Oklahoma City em 23 de janeiro de 2009.

Ele, assim, compensou as ausências de James Harden, desfalque pelo segundo duelo consecutivo por causa da lesão na coxa esquerda, Clint Capela, com o calcanhar direito machucado, e Russell Westbrook, poupado pelos Rockets, que estão em sexto lugar no Oeste.

Donovan Mitchell marcou 36 pontos e Bojan Bogdanovic acrescentou 30, mas o Utah perdeu pela terceira vez nos últimos 22 jogos e está na quarta posição na mesma conferência.

Em casa, o Miami Heat venceu o Orlando Magic por 113 a 92 com o terceiro “triple-double” na temporada de Bam Adebayo, que terminou o duelo com 20 pontos, dez rebotes e dez assistências. Duncan Robinson marcou 21 pontos, Jimmy Butler anotou 19, Goran Dragic acrescentou 14 e Tyler Herro adicionou 13 para o Miami. O Heat soma 13 vitórias em 13 jogos como mandante contra as equipes do Leste, ocupando a segunda posição. Nikola Vucevic somou 13 pontos e 12 rebotes para o Magic, o sétimo colocado da conferência.

Também pela rodada de segunda-feira, o Chicago Bulls derrotou o San Antonio Spurs por 110 a 109, em casa, com 23 pontos de Zach LaVine. O brasileiro Cristiano Felício ficou em quadra por 15min23, com quatro pontos, quatro rebotes e uma assistência pelos Bulls. De Mar DeRozan acumulou 36 pontos e dez rebotes para os Spurs.

O Cleveland Cavaliers encerrou uma série de sete derrotas ao bater o Detroit Pistons, fora de casa, por 115 a 110, com 23 pontos de Collin Sexton. Já o Sacramento Kings derrotou o Minnesota Timberwolves por 133 a 129, em duelo definido apenas na prorrogação, mesmo após desperdiçar uma vantagem que era de 17 pontos a 2min49 do fim do quarto período.

