O atacante Dudu entrou em campo usando o número 300 nas costas, em homenagem à quantidade de partidas disputadas com a camisa do Palmeiras. E coube ao jogador fazer o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Guarani, na abertura da sétima rodada do Campeonato Paulista. Com o feito, o jogador chegou aos 70 gols pelo time.

“A gente tem de procurar ajudar de alguma forma, seja com gol ou assistência. É assim que construímos uma equipe vencedora”, comentou o jogador, que teve chance de fazer outro, numa cobrança de pênalti, mas o goleiro Jefferson Paulino defendeu.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo B, com 16 pontos, apenas um a mais do que o Santo André, que ainda vai jogar nesta rodada. O Guarani soma nove, na ponta da chave D, mas pode deixar até a zona de classificação no complemento da jornada.

O duelo começou equilibrado e ambas as equipes tiveram boas chances, mas pararam nos goleiros. A primeiro oportunidade do Palmeiras veio aos seis minutos, quando Luiz Adriano chutou e Jefferson defendeu. A resposta do Guarani foi um chute de Alemão, após deixar Felipe Melo no chão, que Weverton salvou.

Mas aos poucos, diante de sua torcida, o Palmeiras foi se impondo e por pouco não abriu o marcador com Luiz Adriano, que cabeceou a bola, ela tocou na trave e não entrou. Aos 26, em uma arrancada de Willian, o atacante deu um belo presente para Dudu, que tocou na saída do goleiro e fez a festa dos torcedores no estádio.

O gol do xodó palmeirense deu um ânimo a mais para o time, que quase fez o segundo com Luiz Adriano. Ele recebeu na área e chutou, mas Jefferson fez ótima defesa. O time de Campinas até tentou empatar antes do intervalo, quando Lucas Crispim chutou de longe, mas Weverton espalmou e garantiu a vantagem parcial.

No segundo tempo, o goleiro Jefferson Paulino teve muito mais trabalho e evitou o pior para o Guarani. A começar por uma ótima defesa em outro chute de Luiz Adriano. Pouco depois, Dudu sofreu pênalti de Maércio e ele próprio pediu para cobrar. Mandou no canto, mas o goleiro do Guarani se adiantou um pouco e espalmou, evitando o segundo gol do Palmeiras.

Após o pênalti perdido, o time da casa sentiu o golpe e o Guarani melhorou na partida. Percebendo a situação, o técnico Vanderlei Luxemburgo tirou Luiz Adriano, que não esteve em boa noite, e colocou Gabriel Veron. O Palmeiras voltou a melhorar, teve até algumas chances, mas garantiu apenas vitória magra no jogo 300 de Dudu.

Na oitava rodada do Paulistão, o Palmeiras vai fazer clássico com o Santos, no Pacaembu, em 29 de fevereiro. No dia anterior, o Palmeiras receberá o Água Santa no Brinco de Ouro.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 1 x 0 GUARANI

PALMEIRAS – Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Viña (Victor Luis); Bruno Henrique, Zé Rafael, Willian, Raphael Veiga (Luan) e Dudu; Luiz Adriano (Gabriel Veron). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GUARANI – Jefferson Paulino; Pablo, Romércio, Bruno Silva e Thallyson; Deivid, Lucas Abreu (Juninho) e Igor Henrique (Marcelo); Lucas Crispim, Alemão (Mateusinho) e Giovanny. Técnico: Thiago Carpini.

GOL – Dudu, aos 26 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Vinicius Furlan.

CARTÕES AMARELOS – Igor Henrique, Giovanny e Deivid.

RENDA – R$ 1.011.248,14.

PÚBLICO – 19.086 pagantes.

LOCAL – Allianz Parque, em São Paulo.