O Lyon vive momento complicado no Campeonato Francês. O time do técnico brasileiro Sylvinho visitou o Saint-Étienne neste domingo e perdeu por 1 a 0 em jogo válido pela nona rodada, chegando a sete jogos sem vitórias no torneio nacional.

Com o resultado, o Lyon soma quatro derrotas e três empates nas últimas sete rodadas da competição, na qual começou de forma arrasadora. Agora, porém, a equipe ocupa apenas a 14ª posição da tabela, com nove pontos, dois a menos que o Saint-Étienne, o 13º. Quem está na ponta é o Paris Saint-Germain, com 21.

Apesar da derrota, os comandados de Sylvinho ficaram no zero com os rivais até os estágios finais da partida, que contou com alguns brasileiros em campo. Pelos visitantes, o zagueiro Marcelo, o lateral-direito Rafael e o volante Thiago Mendes foram titulares. Jean Lucas, também volante, entrou no segundo tempo.

Em uma das substituições ocorridas no duelo foi providencial para o triunfo dos anfitriões. Em sua estreia no comando do Saint-Étienne, o francês Claude Puel colocou o atacante esloveno Robert Beric no fim do jogo e foi ele quem marcou o gol da vitória, já aos 45 minutos da etapa complementar. Glória para os donos da casa e tristeza para o Lyon, que amplia a má fase no torneio nacional.

Em outro jogo válido pela nona rodada do torneio neste domingo, o quinto colocado Lille recebeu o Nîmes e empatou por 2 a 2. O atacante francês Loic Remy e o ponta-de-lança nigeriano Victor Osimhen marcaram para os anfitriões, enquanto o atacante francês Renaud Ripart, de pênalti, e o atacante togolês Kevin Denkey anotaram para os visitantes.

Rennes e Reims também foram a campo no dia e os donos da casa acabaram derrotados. Quem fez o gol da vitória do Reims foi o atacante Boulaye Dia, que colocou o clube no sexto posto da tabela com 14 pontos, um a menos que o Lille.