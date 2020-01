No segundo jogo-treino da pré-temporada, realizado nesta quarta-feira, o Guarani foi derrotado pela Portuguesa, por 2 a 1, no Canindé, em São Paulo. O atacante Edson e o meia Rodrigo Vilares anotaram a favor dos donos da casa, enquanto Bruno Sávio descontou nos acréscimos.

continua depois da publicidade

Em virtude de acordo entre os times, o amistoso foi composto por três tempos, sendo os dois primeiros de 30 minutos cada e o último de 45.

A escalação titular do Guarani teve Matheus Cavichioli, Pablo, Romércio, Bruno Silva e Thallyson; Deivid, Lucas Abreu, Lucas Crispim e Giovanny; Júnior Todinho e Rafael Costa. Na etapa final, a equipe de Campinas teve Jefferson Paulino (Carlão); Bruno Souza, Pedro Acorsi, Leandro Almeida e Bidu; Marcelo, Eduardo Person e Bady; Mateusinho, Bruno Sávio e Alemão.

O Guarani finaliza a pré-temporada no sábado, diante do Velo Clube, às 10h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A estreia no Campeonato Paulista ocorre na próxima quarta-feira, às 19h30, diante da Internacional, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.