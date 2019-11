Um jogo de transpiração, mas de pouca criatividade e emoção. É assim que pode ser resumido o dérbi 195 entre Guarani e Ponte Preta, realizado na tarde deste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 34.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o duelo acabou terminando empatado por 0 a 0.

Sem maiores pretensões, a Ponte Preta chegou ao sétimo jogo seguido sem vitória, mas ao mesmo tempo alcançou o sexto confronto de invencibilidade diante do seu maior rival. A última vitória bugrina no tradicional dérbi campineiro ocorreu no dia 24 de março de 2012, na semifinal do Campeonato Paulista.

Com 44 pontos, a Ponte Preta está na 11.ª colocação e apenas cumpre tabela nas quatro últimas rodadas da Série B. Enquanto isso, o Guarani é o 14.º, com 40, e ainda não livrou o risco de rebaixamento, embora o mesmo seja remoto. A diferença para o Figueirense, que hoje encabeça o grupo dos últimos quatro da tabela, é de cinco pontos.

No clássico deste sábado em Campinas, a primeira chance foi criada logo no primeiro minuto. A zaga bugrina saiu jogando errado e a bola sobrou para Camilo chutar rasteiro. Jefferson Paulino defendeu com segurança. A resposta do Guarani veio com Michael Douglas, que desviou fraco nas mãos de Ivan.

Aos 13 minutos, Lucas Crispim finalizou e o goleiro pontepretano fez grande defesa. Na sequência, Renato Cajá tabelou com Roger e bateu para defesa de Jefferson Paulino. Depois do jogo ficar concentrado no meio-campo, só foi surgir um lance de perigo aos 33 minutos.

Thallyson cruzou e Michael Douglas cabeceou com perigo pra fora. Na melhor oportunidade do primeiro tempo, Rondinally cabeceou e Ivan fez grande defesa. Aos 43, Arthur Rezende cobrou falta por cima da barreira e a bola passou raspando a trave.

Os dois times voltaram sem mudanças do intervalo. Logo aos seis minutos, Roger bateu de virada e Jefferson Paulino espalmou para escanteio. Apesar de ter mais posse de bola, o Guarani encontrava dificuldades para escapar da marcação pontepretana.

Não é a toa que o jogo ficou concentrado no meio-campo, sem lances de perigo para ambos os lados. Os mais de 12 mil bugrinos presentes no Brinco de Ouro da Princesa começaram a empurrar o time e o jogo ficou nervoso, com muitos erros de passe.

Aos 43 minutos, Ricardinho desarmou no meio-campo e finalizou com perigo para fora. Os jogadores bugrinos reclamaram de uma falta marcada pelo árbitro e Luiz Gustavo, que já havia sido substituído, levou o segundo amarelo e foi expulso. Depois disso, o jogo terminou sem nenhum lance de perigo.

O Guarani volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Vila Nova, às 19h15, no Serra Dourada, em Goiânia (GO), enquanto a Ponte Preta recebe o Figueirense na terça-feira, às 20h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Os jogos são válidos pela 35.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 0 PONTE PRETA

GUARANI – Jefferson Paulino; Lenon, Bruno Silva, Diego Giaretta e Thallyson; Luiz Gustavo (Ricardinho), Arthur Rezende, Rondinelly e Lucas Crispim (Renanzinho); Davó e Michel Douglas (Diego Cardoso). Técnico: Thiago Carpini.

PONTE PRETA – Ivan; Edilson, Airton (Henrique Trevisan), Renan Fonseca e Guilherme Guedes; Washington, Camilo, Lucas Mineiro (Araos) e Renato Cajá (Vico); Marquinhos e Roger. Técnico: Gilson Kleina.

ÁRBITRO – Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS – Lucas Mineiro (Ponte Preta).

CARTÃO VERMELHO – Luiz Gustavo (Guarani).

RENDA – R$ 181.150,00.

PÚBLICO – 12.607 pagantes.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).