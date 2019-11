Em um dos jogos mais emocionantes da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, com chances de gol aos montes para as duas equipes (29 no total), Valencia e Chelsea empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira, no estádio Mestalla, em Valência, pela quinta rodada do Grupo H. O resultado manteve o equilíbrio da chave, já que espanhóis e ingleses vão para a rodada final empatados com oito pontos. O Ajax é o outro clube na briga por vaga nas oitavas de final.

A partida em Valência começou a mil por hora. Mesmo fora de casa, o Chelsea adotou uma postura ofensiva e, com mais posse de bola, criou oportunidades para abrir o placar. Só não conseguiu graças à boa atuação do goleiro holandês Cillessen.

Mas as maiores emoções do primeiro tempo ficaram para os minutos finais. Aos 40, o brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo cruzou na área e Carlos Soler finalizou com precisão para abrir o placar para o Valencia. No entanto, no minuto seguinte, Kovacic pegou a sobra na entrada da área e chutou com perfeição para deixar tudo igual.

Na etapa final, o Chelsea voltou ainda melhor e conseguiu virar o placar logo aos cinco minutos. Após cruzamento na área, Zouma ganhou no alto do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista e Pulisic completou por baixo das pernas de Cillessen. O lance foi checado pelo VAR por conta da dúvida de um impedimento, mas o gol foi validado.

Em desvantagem, o Valencia atacou na base da pressão e teve uma grande chance para conseguir o empate pouco tempo após o gol do Chelsea, quando Jorginho derrubou Soler na área e o árbitro apontou pênalti. Na cobrança, no entanto, Parejo bateu forte e o goleiro Kepa defendeu. Só que os espanhóis não se abateram e buscaram a igualdade. Aos 37 minutos, Daniel Wass tabelou e finalizou no ângulo esquerdo de Kepa.

GRUPO G – Na Rússia, o Zenit St.Petersburg fez a sua parte e segue com chances de classificação. Com gols de Dzyuba e Ozdoev, o time russo derrotou o Lyon por 2 a 0, nesta quarta-feira, e se igualou aos franceses na segunda colocação da chave com sete pontos. A liderança é do RB Leipzig, da Alemanha.

Na sexta e última rodada, no dia 10 de dezembro, o Zenit tentará a vaga nas oitavas contra o Benfica, em Portugal, enquanto que o Lyon receberá o RB Leipzig.