O Atlético-MG abriu a temporada 2020 com uma vitória magra e graças a dois pênaltis. Com um convertido por Fábio Santos e outro defendido por Michael, ambos no primeiro tempo, derrotou o Uberlândia por 1 a 0, no Parque do Sabiá, pela rodada inicial do Campeonato Mineiro, nesta terça-feira.

O triunfo foi o resultado de uma atuação apagada do Atlético, com baixa produção ofensiva diante de um adversário que retornou à elite estadual neste ano e teve bom desempenho, embora falhando nas finalizações, a principal delas com Felipe Alves, que parou em Michael em cobrança de pênalti.

Aos 24 anos, o goleiro atleticano fez a sua estreia pelo clube e foi um dos novatos que chamou a atenção positivamente na estreia em 2020. Além deles, Hyoran, emprestado pelo Palmeiras, sofreu o pênalti convertido por Fábio Santos. E Allan, principal destaque do time na partida, com boa distribuição do jogo e chegada constante ao campo de ataque.

O JOGO – Na estreia do técnico Rafael Dudamel, o Atlético atuou com uma formação de três volantes – Zé Welison, Jair e Allan -, algo que também foi influenciado pela ausência do meia equatoriano Cazares, que pode estar de saída do clube. Além disso, teve uma novidade na zaga: de volta após empréstimo ao Botafogo, Gabriel ganhou a vaga de Igor Rabello, atuando ao lado do capitão Réver. Michael foi o goleiro titular, pois Victor ainda aprimora a forma física. Já entre os quatro reforços que chegaram ao time, dois começaram atuando: Hyoran e Allan.

O esquema deu liberdade a Jair e Allan, levando o Atlético a dominar o começo da etapa inicial. E o primeiro gol da equipe na temporada teve origem em um boa trama do ataque, que começou com drible de Allan em dois jogadores do Uberlândia e terminou com pênalti em Hyoran, que foi derrubado na grande área por Rogério. Na cobrança, aos 22 minutos, Fábio Santos bateu no canto direito, fazendo 1 a 0 e chegando aos 19 gols pelo clube, sendo 16 em pênaltis.

Só que a partida não ficou mais fácil para o Atlético com o placar favorável, tanto que o Uberlândia teve três boas chances para marcar no fim do primeiro tempo. Wandinho só não marcou aos 40 porque Gabriel tirou a bola em cima da linha. Aos 41, Michael brilhou em sua estreia entre os profissionais ao defender pênalti cobrado por Felipe Alves. E, aos 45, o gol de Diogo Peixoto foi anulado por impedimento.

O cenário de maior volume de jogo do Uberlândia se repetiu na etapa final, especialmente nos primeiros minutos, quando esteve próximo de empatar o duelo ao menos duas vezes, aos cinco, em finalização de Dija Baiano e aos nove, em cabeceio de Felipe Alves. Depois disso, o ritmo do jogo caiu, até pelo desgaste físico dos atleticanos, que ainda assim conseguiram sustentar o placar de 1 a 0 sem maiores sustos.

No outro jogo desta terça-feira que abriu o Campeonato Mineiro, Coimbra e URT empataram por 1 a 1. O Atlético voltará a jogar no domingo, quando receberá o Tupynambás no Independência. Um dia antes, o Uberlândia buscará a reabilitação contra a Caldense, no Ronaldão.