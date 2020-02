A fase do Corinthians não anda boa. Por isso, todo reforço é muito bem recebido. Um dia após o empate diante do Santo André, por 1 a 1, em Itaquera, pelo Campeonato Paulista, o meio-campista Ramiro deu sinais de que poderá ficar á disposição do técnico Tiago Nunes em breve.

O jogador, mais uma vez, fez exercícios de fisioterapia nesta quinta-feira no CT e a comissão técnica prevê seu aproveitamento no dia 15, frente ao Ituano, pela décima rodada, na Arena Corinthians.

Ramiro se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, sofrido em 30 de janeiro, na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, em Campinas.

O jogador foi um dos destaques corintianos no início da temporada, ao marcar dois gols, atuando pelo lado direito do campo. Após sua lesão, Janderson, Madson, Everaldo, Pedrinho e Yony González realizaram a mesma função, mas não tiveram sucesso.

GRAMADO – A diretoria do Corinthians emitiu uma nota, nesta quinta-feira, para falar do gramado da Arena, bastante criticado durante o jogo frente ao Santo André, disputado debaixo de chuva forte.

“Desde a construção da Arena, a manutenção de seu gramado vem sendo feita pela empresa que o construiu para abertura da Copa do Mundo, a World Sports. A manutenção e a forma de preservá-lo, como o melhor gramado do Brasil, vêm sendo mantida desde então. Tendo isto em vista, a Arena Corinthians e a World Sports, em conjunto, informam que o volume de chuva dos últimos dias na cidade, principalmente o ocorrido durante o jogo, foram os responsáveis pela efetivação mais lenta da drenagem na partida da noite desta quarta”, disse o comunicado corintiano.