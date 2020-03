Apesar da notícia recente de que a equipe será encerrada ao fim da temporada, o Sesc-RJ não desanimou na Superliga masculina e derrotou o Sesi-SP por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 25/14, 21/25 e 25/15, na noite deste sábado, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ).

Foi o primeiro jogo do time carioca desde o anúncio do Sesc, no dia 21, de que a equipe masculina será dissolvida ao fim da atual temporada, com a liberação de jogadores e membros da comissão técnica. Somente o técnico Giovane Gavio continuará vinculado à instituição, participando de projetos socioeducativos ao lado de alunos, assim como de palestras para seus pais.

Mesmo em clima de despedida, o Sesc não fez feio nesta noite. E, num duelo direto pelo terceiro lugar, bateu o Sesi com destaque para o oposto Wallace, eleito o melhor jogador da partida. “Estudamos bastante o time deles. O Sesi SP está desfalcado, mas isso não interfere em nada. Conseguimos imprimir o nosso ritmo na partida. No terceiro set caímos um pouco de produção, mas o time se portou muito bem. Acredito que só temos a melhorar e vamos procurar ditar o nosso ritmo também nas próximas partidas”, comentou.

Esta foi a 14ª vitória da equipe carioca na competição, que agora soma 41 pontos e abre cinco de vantagem para o próprio Sesi-SP. Em terceiro lugar na classificação geral, o Sesc só está atrás do EMS Taubaté Funvic e do líder Sada Cruzeiro.

O time mineiro também entrou em quadra neste sábado. Jogando em Contagem (MG), o Sada Cruzeiro superou Apan Blumenau por 3 a 0, com parciais de 25/22, 25/23 e 25/19. A equipe mineira tem 53 pontos e segue com boa folga na primeira colocação geral da Superliga.

Já o vice-líder Taubaté levou uma virada neste sábado. Diante do Fiat/Minas, fora de casa, foi derrotado por 3 a 2, com parciais de 25/21, 20/25, 20/25, 29/27 e 15/8. O time do interior de São Paulo soma 48 pontos, agora mais distante do primeiro colocado.

Pela mesma rodada, o Vôlei Renata bateu o Ponta Grossa Vôlei por 25/13, 25/21 e 25/22, enquanto o América Vôlei superou o Vôlei UM Itapetininga por 26/24, 25/17 e 25/21.