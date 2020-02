O Flamengo derrotou o Athletico-PR por 3 a 0, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e sagrou-se campeão da Supercopa do Brasil, confronto que reuniu os ganhadores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na temporada passada.

Bruno Henrique e Gabriel marcaram os gols no primeiro tempo. Na etapa final, Arrascaeta ampliou a vantagem do rubro-negro carioca. A final foi acompanhada pelo Presidente da República Jair Bolsonaro e de alguns Ministros, presentes nos camarotes do Mané Garrincha.

O Flamengo é o terceiro campeão da Supercopa do Brasil. Em 1991, o Grêmio levou a taça superando o Vasco por 2 a 0, no placar agregado. No ano seguinte, o Corinthians derrotou o Flamengo em jogo único (1 a 0).

No confronto histórico entre as duas equipes, o Flamengo aumenta sua pequena margem: agora são 28 vitórias do time carioca, 25 derrotas e 15 empates.

Depois do Athletico-PR, o Flamengo dá sequência a uma semana de decisões e finais. O time volta a campo na quarta-feira, para enfrentar o Independiente del Valle, em Quito, no Equador, às 22h30 (de Brasília), pela primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, torneio que envolve o campeão da Libertadores e da Copa Sul-Americana da última temporada. O jogo da volta será dia 26, no Maracanã.

Antes da segunda partida decisiva da Recopa, o Flamengo disputa a final da Taça Guanabara em jogo único, sábado, 18h, também no Maracanã, contra Boavista ou Volta Redonda. A semifinal entre esses dois clubes será disputada neste domingo.

Já o Athletico-PR volta a campo no sábado, para encarar o Cascavel Recreativo, pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense.

Antes do início da partida, a taça da Supercopa do Brasil foi levada ao centro do gramado pelo meio-campo Kleberson, campeão da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira no Japão, com passagem pelos dois clubes.

Com a bola rolando, o primeiro tempo começou com o Flamengo adotando a conhecida postura ofensiva, explorando as laterais do gramado, principalmente com Filipe Luís pela esquerda, e criando várias oportunidades de gols.

Com 20 minutos de final, o time de Jorge Jesus já havia finalizado cinco vezes contra o gol de Santos, incluindo o gol de Bruno Henrique, além de administrar uma posse de bola de quase 70%, não permitindo ao Athletico-PR atacar.

Logo aos 2 minutos, Arão obrigou Santos a praticar defesa difícil. Aos 14, o time rubro-negro abriu o placar. Gabriel cruzou da direita, Bruno Henrique apareceu entre os zagueiros e desviou de cabeça no canto direito de Santos.

Mesmo em vantagem, o Flamengo continuou no ataque e ampliou o placar aos 28, se aproveitando de uma falha da defesa paranaense. Após cruzamento de Filipe Luís pela esquerda, Márcio Azevedo tentou recuar de peito para o goleiro, o recuo saiu fraco, Gabriel saiu de trás de Thiago Heleno, se antecipou a Santos e tocou para as redes.

Nos minutos finais da etapa inicial, prejudicado pelo forte calor na capital federal e o horário da partida, a intensidade do Flamengo caiu, a marcação ofensiva já no campo de defesa do Athletico-PR diminuiu e o time paranaense começou a se aproximar do gol de Diego Alves.

A primeira chance do Athletico-PR surgiu apenas aos 35, quando Marquinhos Gabriel cobrou falta com perigo sobre o travessão. Aos 40, novamente Marquinhos finalizou contra o gol de Diego e, aos 42, foi a vez de Rony perder a chance de diminuir a desvantagem.

No segundo tempo o Flamengo voltou a dominar as ações e Santos impediu o terceiro gol aos 15, quando Bruno Henrique entrou livre da área e acabou desarmado pelo goleiro.

Superior em campo, mesmo sem a intensidade apresentada no primeiro tempo, o Flamengo chegou ao terceiro gol. Aos 23, Arão lançou Bruno Henrique pela esquerda, ele entrou na área, tentou o toque para Gabriel e, no rebote de Santos, Arrascaeta chutou para ampliar.

Já sob os gritos de “é campeão” e “Olê, Mister”, o Athletico-PR assustou e acertou o travessão de Diego Alves aos 29.

Após a parada técnica para hidratação aos 30, o Flamengo diminuiu o ritmo, o que bastou para irritar Jorge Jesus na lateral do gramado, que pedia intensidade e velocidade aos jogadores em campo.

Nos minutos finais o Flamengo foi ao ataque em busca do quarto gol e deu espaços para o Athetico-PR, que desceu com perigo, mas não chegou a marcar o seu gol na final.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3 x 0 ATHLETICO-PR

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís (René); Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro (Diego) e Arrascaeta (Michael); Gabriel e Bruno Henrique. Técnico: Jorge Jesus.

ATHLETICO-PR: Santos; Khellven (Fernando Canesin), Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo (Abner Vinícius); Wellington, Erick e Léo Cittadini (Bissoli); Nikão, Marquinhos Gabriel e Rony.

GOLS – Bruno Henrique, aos 14 e Gabriel, aos 28 minutos do primeiro tempo; Arrascaeta, aos 23 minutos do segundo tempo. Técnico: Dorival Júnior.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO)

CARTÕES AMARELOS – Erick, Nikão, Gabriel.

PÚBLICO – 48.009 pagantes

RENDA – R$ 7.423.760,00

LOCAL – Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).