O lateral-direito Edilson anunciou nesta terça-feira que vai permanecer no Cruzeiro após o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador aceitou uma redução de salário, não divulgado, para prosseguir no clube até o fim do ano, quando se encerra o seu contrato. Assim, segue o caminho do zagueiro Léo, que também anunciou recentemente que permaneceria na equipe.

continua depois da publicidade

“O ano 2019 não terminou da maneira como gostaríamos. Problemas conhecidos por todos, responsabilidades que, de minha parte, faço questão de assumir. Mas a vida é feita de reviravoltas e participar da reconstrução de um GIGANTE passa a ser não só uma meta, mas uma obsessão. Mais do que isso, um compromisso”, avisou Edilson em suas redes sociais.

Assim como outros jogadores, o lateral aceitou o novo padrão salarial do time mineiro, abatido por uma dívida de R$ 800 milhões, segundo informou o atual grupo gestor do clube, na semana passada. Edilson chegou a negociar com o Grêmio nas últimas semanas, mas acabou decidindo ficar no Cruzeiro.

“Sinto que se as coisas não deram certo no final, simplesmente não chegamos no final. A temporada de 2020 será dura, com desafios e obstáculos pela frente. Mas a vontade de participar disso tudo é imensa e incondicional. Nas férias pude pensar bastante, refletir, conversar com pessoas que confio. A convicção é de que eu PRECISO dar esta resposta não só à nação cruzeirense, mas também à mim mesmo. Que tenhamos êxito na caminhada!”, disse o jogador, pelas redes sociais.

O lateral-direito já vinha treinando normalmente com o grupo na pré-temporada. Neste ano, ele terá a concorrência de Weverton, jovem jogador que subiu da base para o profissional. Em compensação, não terá mais a disputa direta com Orejuela, que deve ser emprestado pelo clube.