Rafael Dudamel vai ser apresentado, nesta quarta-feira, às 13h30, como o novo técnico do Atlético-MG. E o treinador deixou de festejar o seu 47.º aniversário, nesta terça-feira, para planejar o trabalho a ser realizado no clube mineiro nesta temporada.

“Normalmente passamos o dia de aniversário junto com a família, com os filhos, com a esposa, mas é início de ano e não há tempo para festejar”, disse o venezuelano para a TV Galo. “Passamos o dia muito bem, com os companheiros de trabalho, planejando tudo que está por vir. Prefiro não celebrar o dia de aniversário e festejar muitas vitórias”, brincou o ex-técnico da seleção de seu país.

O elenco atleticano se apresenta nesta quarta-feira, ás 15h, e o primeiro treino dirigido por Dudamel tem início previsto para as 16 horas. O primeiro jogo da temporada será a estreia no Campeonato Mineiro, contra o Uberlândia, às 19h15, dia 21, no estádio Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro.

Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Atlético jogará contra o Campinense, dia 12 de fevereiro, na Paraíba, enquanto na Copa Sul-Americana, a estreia será dia 6 de fevereiro, às 21h30, no Estádio 15 de Abril, em Santa Fé, na Argentina, contra o Unión.

Neste ano, o Atlético-MG terá uma equipe de transição e os trabalhos desse grupo já se iniciaram. O técnico do time será Leandro Zago, que dirigia o Sub-20. O grupo será vinculado ao profissional e terá jogadores acima dos 20 anos e outros mais jovens que se destacarem precocemente.

“É um grupo que, em princípio, não tem foco em nenhuma competição. Ele fica o tempo todo em processo de treinamento, sempre à disposição da equipe principal. a qualquer momento, os jogadores podem ser requisitados para um jogo-treino ou para completar algum treino. Então, a ideia é finalizar o processo de formação com alguns jogadores que mostraram potencial no ano passado e poder entregá-los melhor preparados para a equipe principal”, disse Zago.