A prioridade do Atlético Mineiro, neste momento, é sua estreia na Copa Sul-Americano. Por isso, o técnico Dudamel confirmou uma equipe alternativa para o jogo com o Tombense, neste domingo, às 16h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro

A equipe alvinegra entra em campo na quinta-feira para enfrentar o Unión Santa Fe, na Argentina, no jogo de ida pelo mata-mata da primeira fase do torneio continental.

“A ideia inicial é esta, ter algumas variações, algumas alternativas para ter mais dias de descanso, de recuperação para o jogo na Argentina. Da mesma forma, o time que entrar para jogar no domingo vai estar preparada para ganhar”, afirmou Dudamel.

O treinador admitiu que isso vai acontecer diversas vezes ao longo da temporada. “A rotatividade é inevitável dentro de um ano de tantos jogos. Muitos jogos, muitas viagens. Sou da ideia de consolidar uma equipe, mas não posso impor minha ideia sobre uma clara realidade de ter que disputar mais de 70 partidas”, disse.

O venezuelano já entendeu um pouco da dificuldade do calendário brasileiro. “Se eu me fecho à opção de rodar o time, vai chegar um momento em que a equipe não vai conseguir desenvolver o jogo que queremos, com a força que é necessária. Por isso estamos sempre querendo formar uma equipe de várias opções em cada posição. O ano é longo e teremos muitas partidas.”

O Atlético deve entrar em campo para enfrentar o Tombense com: Michael; Patric, Igor Rabello, Maidana e Lucas Hernández; Adriano e Ramón Martínez; Bruninho, Dylan Borrero e Edinho (Marquinhos); Ricardo Oliveira.