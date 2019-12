Um dos fenômenos do início desta temporada da NBA, o armador esloveno Luka Doncic brilhou mais uma vez e comandou a vitória arrasadora do Mavericks Dallas por 130 a 84 diante do New Orleans Pelicans, na noite deste sábado, em Dallas.

continua depois da publicidade

Atual vencedor do prêmio de calouro do ano da NBA e um dos fortes candidatos a ser o MVP da temporada, Doncic, com uma nova atuação de destaque, se igualou a Michael Jordan e Oscar Robertons como os únicos jogadores com 20+ pontos, 5+ rebotes e 5+ assistências em 18 jogos seguidos.

Neste sábado, o esloveno de 20 anos anotou 26 pontos, deu nove assistências e apanhou seis rebotes, ajudando seu time a se manter na vice-liderança da Conferência Oeste, que tem os Pelicans na penúltima colocação. O Los Angeles Lakers lidera.

Sem o camaronês Joel Embiid, o Philadelphia 76ers recorreu a Ben Simmons e o australiano não decepcionou. Ele assumiu o protagonismo e conduziu o time da Pensilvânia na vitória fácil por 141 a 94 sobre o Cleveland Cavaliers.

Ben Simmons foi brilhante, anotando 34 pontos – seu recorde pessoal -, além de ter pegado três rebotes, dado sete assistências, dois tocos e ter roubado duas bolas. O brasileiro Raulzinho também teve boa participação. Em pouco mais de 22 minutos em quadra, ele marcou nove pontos e deu seis assistências.

Em uma partida marcada pelo equilíbrio, o Indiana Pacers superou o New York Knicks por 104 a 103. A equipe de Indianápolis vacilou no fim, ao cochilar e ver o adversário encostar no placar. Mesmo assim, conseguiu segurar o triunfo, que teve como destaques T.J. Warren, autor de 25 pontos, e Domantas Sabonis, que fez 19 pontos e pegou 15 rebotes.

Em casa, o Houston Rockets emplacaram a segunda vitória seguida ao derrotar o Phoenix Suns por 115 a 109. Muito graças à dupla formada por Russell Westbrook e James Harden. O primeiro alcançou mais um “triple-double”, com 24 pontos, 14 rebotes e 11 assistências, e o segundo foi o cestinha da Franquia do Texas, com 34 pontos. O “Barba” também contribuiu com seis rebotes e quatro assistências. Destaque, também, para o coadjuvante Ben McLemore, autor de 27 pontos. Devin Brooker marcou 35 pontos e foi o maior pontuador da partida, mas não conseguiu evitar o revés dos Suns, o oitavo da Oeste. Os Rockets ocupam o quinto lugar.

No último jogo do sábado, o Utah Jazz superou o Memphis Grizzlies por 126 a 112. Donovan Mitchell comandou o triunfo da equipe de Salt Lake City, com 22 pontos anotados, além de quatro rebotes e três assistências. Jaren Jackson Jr foi o cestinha do jogo, com 26 pontos, mas não foi capaz de impedir o revés do time do Tennessee, que teve o brasileiro Bruno Caboclo em pouco mais de 11 minutos em quadra. Ele fez sete pontos e apanhou um rebote.

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Charlotte Honets x Atlanta Hawks

Miami Heat x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

Washington Wizards x Los Angeles Clippers

Dallas Mavericks x Sacramento Kings

Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves