Sem tanto alarde, mais com grande expectativa, a Red Bull apresentou nesta quarta-feira no circuito de Silverstone, na Inglaterra, o modelo RB16 que será utilizado para a temporada de 2020 da Fórmula 1 pelo holandês Max Verstappen e pelo tailandês Alexander Albon. Este será o segundo ano de parceria com a japonesa Honda como fornecedora de motores.

Com Christian Horner comandando a escuderia, o objetivo em 2020 dar novos passos após uma temporada passada promissora para competir de igual para igual com Mercedes e Ferrari pelo título e retomar a sua melhor fase na Fórmula 1, marcada pelos quatro títulos consecutivos de pilotos e construtores – entre 2010 e 2013 com o alemão Sebastian Vettel.

Verstappen pilotou o novo carro pela primeira vez em Silverstone nesta quarta-feira, no tradicional “shakedown”, enquanto que o holandês e Albon testarão o novo modelo mais detalhadamente na primeira sessão de testes de inverno em Barcelona, na Espanha, na próxima semana.

Ambos os pilotos também revelaram os seus novos capacetes para a corrida de abertura da temporada na Austrália no próximo mês. “É um visual um pouco mais fresco e com a auréola isso se destacará um pouco mais”, disse Verstappen. “É bem parecido com o capacete do ano passado, com alguns ajustes. Eu tenho a bandeira da Tailândia no topo, tenho uma camuflagem amarela por perto. É bem simples, mas eu gosto disso. Com as cores da Red Bull, acho que parece muito bom”, comentou Albon.

O RB16 é, ao menos visualmente, muito parecido com o RB15. O modelo de 2020 nasceu sem pintura especial, como já havia acontecido em 2018 e 2019. O layout segue essencialmente o mesmo, assim como as curvas e detalhes do chassi. A própria Red Bull brincou com isso nas redes sociais, escrevendo que “pinturas são feitas para durar”.

O modelo não apresenta grandes novidades, exceto pela parte frontal do bico, com uma estranha entrada de ar, embora sempre se espere por algo mais relevante por parte do projetista Adrian Newey.

A Fórmula 1 começa a pré-temporada, em Barcelona, entre os dias 19 e 21 deste mês. A segunda série de testes será também na pista espanhola no período de 26 a 28 de fevereiro. A temporada começa em Melbourne, na Austrália, em 15 de março.