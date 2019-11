Com a provável ida de Eduardo Coudet para o Internacional, em acordo que pode ser confirmado em breve entre as partes, o Racing, da Argentina, já está procurando um possível substituto para o seu atual treinador. E o alvo de momento do clube é Jorge Sampaoli, cuja permanência no comando do Santos para 2020 ainda é incerta.

O ex-jogador Diego Milito, diretor de futebol do Racing, já está no Brasil para tentar acertar a contratação do técnico argentino. Embora tenha acordo com o clube da Vila Belmiro até o final do próximo ano, o comandante não confirmou se seguirá na equipe para a temporada seguinte.

No último sábado, após o clássico entre Santos e São Paulo pelo Brasileirão, Sampaoli chegou a dizer que o fato de Pelé, ídolo maior da história do clube e da seleção brasileira, ter manifestado apoio a sua permanência à frente do time alvinegro o pressiona a considerar com carinho a sua continuidade na Vila Belmiro.

Entretanto, o clima político conturbado dentro do Santos e a relação delicada do argentino com o presidente José Carlos Peres são fatores que podem colaborar para que o comandante aceite a proposta que ele deverá receber do Racing.

Sampaoli já avisou que a sua continuidade no comando do time alvinegro na próxima temporada está condicionada a um projeto vencedor, que inclui a montagem de um elenco forte. Entretanto, Peres já avisou que não pretende fazer contratações de jogadores considerados caros para 2020.

O anúncio de Paulo Autuori, atual superintendente de futebol do Santos, de que deixará o clube no final do ano é outro fato que colocou a permanência de Sampaoli em dúvida. Embora também tenha contrato até dezembro de 2020, o dirigente revelou, na última terça-feira, que só continuará no cargo até o fim de 2019 e deixou clara a sua insatisfação com a atual gestão da diretoria e com Peres.

E o próprio distanciamento do treinador do mandatário santista pode apressar a saída do argentino, que tem uma relação mais próxima com Autuori, este agora prestes a ir embora do clube. Após o clássico do último sábado, na Vila Belmiro, o argentino chegou a admitir: “Não falo com o presidente há cinco meses, falo mais com Autuori. Se o conjunto tem que ser reforçado pela realidade esportiva, mas é preciso vender (jogadores) por causa da realidade econômica, o projeto de 2020 será diferente do que pensamos. Não tenho claro se há alguma estratégia para buscar possibilidade se isso mudar. Se não mudar, e temos que diminuir o elenco e buscarmos títulos, é enganar a torcida”.

Em meio a este clima de incerteza, o time do Santos segue a sua preparação para enfrentar o Cruzeiro, neste sábado, às 21 horas, na Vila Belmiro, onde poderá assegurar a sua vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020. Com 65 pontos, a equipe alvinegra ocupa a terceira posição do Campeonato Brasileiro.