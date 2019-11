O São Paulo fechou nesta sexta-feira a preparação para enfrentar a Chapecoense, sábado, às 21 horas, na Arena Condá, em Chapecó, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz não deu pistas sobre a escalação. A principal dúvida está no comando do ataque.

Em baixa, Alexandre Pato pode dar lugar a Raniel na equipe titular. No meio-campo, Liziero não foi relacionado por desgaste muscular e continua fora – ele já havia desfalcado o time na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, na última quarta-feira, no Allianz Parque. O setor, no entanto, não está definido.

A tendência é a de que Daniel Alves continue na lateral direita. Mas existe a possibilidade de Juanfran entrar na posição e Daniel ir para o meio-campo. Com isso, Igor Gomes deixaria a equipe.

O treino tático foi fechado para os jornalistas. Segundo o site oficial do clube, Fernando Diniz comandou uma atividade no gramado de finalização e posicionamento. Sem a bola, o treinador orientava os jogadores na marcação e compactação da equipe. Com a bola, os atletas trabalharam a luta pela posse da mesma, movimentação e conclusão.

Mesmo depois de perder para o Palmeiras, o São Paulo manteve a quarta colocação no Brasileirão, com 49 pontos, e possui a defesa menos vazada da competição, com 20 gols tomados em 29 jogos. O adversário catarinense deste sábado está em penúltimo lugar, mas vem de vitória fora de casa sobre o Atlético Mineiro, por 2 a 0. A equipe de Chapecó não vencia havia 13 jogos na competição.

A tendência é que o São Paulo entre em campo neste sábado com a seguinte formação titular: Tiago Volpi; Daniel Alves, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes; Antony, Vitor Bueno e Pato (Raniel).