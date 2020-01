Após o segundo dia da pré-temporada do São Paulo, o técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva e falou sobre duas polêmicas que aconteceram com jogadores durante as férias. O goleiro Jean foi preso nos Estados Unidos acusado de ter agredido a sua mulher, Milena Bemfica, e não jogará mais pelo clube. Já o zagueiro Arboleda vestiu uma camisa do Palmeiras, mas se reapresentou normalmente e recebeu apoio do treinador.

continua depois da publicidade

Sobre o caso de Jean, Fernando Diniz lamentou o acontecido nos Estados Unidos. O departamento jurídico do São Paulo analisa a forma de rescindir o contrato do goleiro. “A gente lamenta, porque não quer isso para ninguém. Infelizmente ele errou, e está pagando pelo seu erro”, afirmou o treinador.

Em relação a Arboleda, Diniz espera que o zagueiro reverta a situação com os trabalhos dentro de campo. O defensor equatoriano deve ser multado pela diretoria tricolor. “O Arboleda errou, assumiu o erro, pediu desculpas e vai reverter isso com trabalho. Ele chegou bem, está trabalhando, está focado. É bola para frente, porque ele vai saber reverter e se redimir dentro de campo”, disse.

Diniz também minimizou o fato de o São Paulo não ter contratado algum novo jogador nesta janela de transferências. Até agora, o clube comprou o goleiro Tiago Volpi e o lateral-direito Igor Vinícius e acertou a permanência de Vitor Bueno em negociação que envolveu a ida de Raniel ao Santos.

“Para este momento, nós não estamos esperando por novas contratações. A gente está com esse grupo aqui, estamos focados e temos o suficiente para fazer uma excelente temporada”, comentou Diniz. “O mais importante é que a gente teve uma grande manutenção no elenco pelo jeito de jogar, que vai ficando mais sedimentado”, acrescentou.

O elenco do São Paulo está concentrado no centro de treinamentos da base do clube em Cotia. Por enquanto, Diniz conta com 29 jogadores à disposição neste início de pré-temporada. A estreia da equipe será no dia 22 de janeiro, contra o Água Santa, no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.