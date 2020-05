O atacante Diego Souza, 34, do Grêmio, está infectado pelo novo coronavírus. Ele realizou teste no Rio de Janeiro, onde está passando a quarentena, e o resultado foi positivo.

Todos os funcionários do clube passaram por exames. Mais dois, além do jogador, apresentam o vírus.

Segundo as assessorias do atleta e do Grêmio, ele teve dores de cabeça há alguns dias, mas está bem.

Trata-se de caso assintomático, em que o infectado não apresenta sintomas, mas pode transmitir o vírus.

Por isso, Diego Souza está em quarentena, segundo instruções do clube. Ele é esperado na próxima semana em Porto Alegre para se reapresentar. O elenco começou a treinar à espera do retorno do Campeonato Gaúcho, o que ainda não tem data para acontecer.

Na noite de quarta (6), o Flamengo divulgou que três integrantes do seu grupo de jogadores também estão com o vírus. No total, 38 funcionários tiveram resultados positivos.