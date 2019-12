Aposentado dos gramados, Diego Forlán dará seus primeiros passos como ex-jogador em um dos clubes que defendeu profissionalmente. Nesta sexta-feira, o uruguaio foi anunciado como novo treinador do Peñarol, time que atuou na temporada 2015/2016 e do qual é torcedor declarado.

continua depois da publicidade

“O Club Atlético Peñarol dá as boas-vindas a Diego Forlán como novo treinador do elenco principal”, afirma a mensagem publicada pelo time uruguaio em seu perfil no Twitter, anunciando a chegada do jogador eleito o melhor da Copa do Mundo de 2010.

Em 2020, o Peñarol tentará voltar a ser campeão uruguaio, após perder a decisão deste ano para o Nacional. Além disso, vai disputar a Copa Libertadores, tendo sido sorteado para o Grupo C, que também conta com Colo-Colo, Athletico Paranaense e um time boliviano a ser definido.

Forlán, de 40 anos, anunciou a sua aposentadoria dos gramados em agosto, embora não atuasse há mais de um ano. Ele marcou a sua partida de despedida para 28 de dezembro, no Estádio Centenário.

Na sua carreira, ele passou por clubes como Atlético de Madrid, Villarreal, Manchester United, Independiente, Inter de Milão e Internacional. Seu último time foi o Kitchee Sports Club, de Hong Kong.

Ele também participou de três Copas do Mundo e de três edições da Copa América, competição que venceu em 2011. Na sua passagem pelo Peñarol como jogador, foram oito gols marcados em 34 jogos. Agora, então, iniciará a sua carreira como técnico pelo gigante uruguaio.