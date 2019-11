Ainda não foi nesta sexta-feira que o goleiro Diego Alves voltou aos treinos no Ninho do Urubu. O titular do gol do Flamengo continuou seu trabalho de fisioterapia para tratar uma torção no joelho direito, sofrida na vitória sobre o CSA, no final de semana passado. Com isso, sua escalação é improvável para o jogo com o Corinthians, domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Diego Alves não foi a campo durante a semana e ainda desfalcou a equipe no empate por 2 a 2 com o Goiás, quinta-feira, no Serra Dourada, em Goiânia, pela última jornada da competição nacional. Se o goleiro não tiver condições de atuar, Gabriel Batista, substituto de Cesar, expulso diante da equipe goiana, aos 38 minutos do segundo tempo, deve herdar a vaga na meta rubro-negra.

Gabriel Batista tem 21 anos e está no Flamengo desde 2005. Em 2017, o goleiro subiu para os profissionais e fez seu jogo de estreia pela equipe da Gávea em janeiro do ano passado. No total, o atleta, de 1,88 metro de altura, esteve em ação em quatro partidas.

O técnico Jorge Jesus tem apenas mais um treino, neste sábado, para definir a equipe que vai enfrentar o Corinthians. Uma coisa é certa. O atacante Gabriel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga. O atacante é autor de 36 gols no ano, dos quais 20 no Brasileiro. Vitinho deve ficar com a vaga no ataque para formar dupla com Bruno Henrique. O lateral-direito Rafinha, que não atuou em Goiânia para ser poupado, deve retornar ao time.

O Flamengo lidera o Brasileiro, com 68 pontos, oito à frente do Palmeiras, que vai jogar no sábado, às 19 horas, no Allianz Parque, diante do Ceará. O time rubro-negro vai fechar a sua preparação para encarar o Corinthians em um treino marcado para começar às 16 horas deste sábado, no Ninho do Urubu.