Dia 6 de Wimbledon tem dança de Djokovic e filha, e Brasil forte nas duplas

O sexto dia de Wimbledon teve vitória histórica de Novak Djokovic, que celebrou com um “momento fofura” ao fazer uma dancinha com a filha Tara. Esse foi o 100º triunfo do sérvio no Grand Slam britânico, tornando-se o terceiro maior vencedor do torneio.

Nas duplas, boas notícias para a torcida brasileira. Bia Haddad, que forma parceria com a alemã Laura Siegemund, venceu e está nas oitavas de final. Nas duplas mistas, Luisa Stefani —que também está nas oitavas das duplas femininas— estreou com resultado positivo nas duplas mistas, ao lado do britânico Joe Salisbury.

O jogo de Naná Silva, apontada como promessa do tênis brasileiro, foi paralisado devido ao horário e vai terminar neste domingo (6).

DJOKO CAI NA DANÇA

Vitória número 100 e momento fofura. O sérvio Novak Djokovic chegou à 100ª vitória em Wimbledon e se tornou o terceiro tenista da história a alcançar a marca —depois de Martina Navratilova (120 vitórias e 14 derrotas) e Roger Federer (105 vitória e 14 derrotas). Ele venceu o compatriota Miomir Kecmanovic, 49° do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/0 e 6/4, e avançou às oitavas de final. Após o jogo, ele explicava a nova forma de comemorar quando a filha fez a dancinha, e o tenista repetiu os passos, arrancando aplausos dos presentes. Esta é a 17ª vez que Djoko alcança esta etapa na grama britânica.

Brasileiras nas oitavas. Bia Haddad, em parceria com a alemã Laura Siegemund, venceu as britânicas Jodie Burrage e Sonay Kartal, com parciais de 6/3 e 6/1, e avançou às oitavas de final da chave de duplas femininas. Na próxima fase, elas vão enfrentar a dupla formada pela russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, dupla cabeça de chave número 8. Luisa Stefani também está nas oitavas, ao lado a húngara Timea Babos.

Estreia com vitória e classificação. Stefani também se classificou às oitavas de final na chave de duplas mistas. Ela estreou neste sábado (05), ao lado do britânico Joe Salisbury, e bateu a parceria formada por Erin Routliffe e Michael Venus, da Nova Zelândia. O trunfo sobre a dupla cabeça de chave número 6 foi com um duplo 6/4. Agora, eles terão pela frente o argentino Andrés Molteni e a americana Asia Muhammad.

Batalha de mais de cinco horas. O duelo entre o americano Brandon Nakashima e o italiano Lorenzo Sonego durou 5h04. Sonego levou a melhor por 3 a 2, com parciais de 6/7 (5), 7/6 (8), 7/6 (2), 3/6 e 7/6 (3). O italiano vai enfrentar Ben Shelton nas oitavas — o americano bateu o húngaro Marton Fucsovics, 105º do ranking, por 6/3, 7/6 (4) e 6/2.

Favoritos atropelam. Atual líder do ranking masculino, o italiano Jannik Sinner venceu o espanhol Pedro Martinez com tranquilidade, com parciais de 6/1, 6/3 e 6/1. Já a polonesa Iga Swiatek, número 4 do ranking feminino, bateu a americana Danielle Collins por 6/2, 6/3.

Melhor sub-20 cai. O tcheco Jacub Mensik, cabeça de chave número 15, caiu para o italiano Francisco Cobolli. Mensik é o tenista sub-20 mais bem ranqueado, à frente de Fonseca.

Jogo de Naná paralisado. Considerada uma promessa do tênis brasileiro, Nauhany Silva, a Naná, teve o jogo com a americana Maya Iyengar paralisado devido ao horário, que prejudicou a luminosidade na quadra. A partida estava empatada em sets e vai terminar neste domingo (06). Já João Pedro Bonini perdeu para o polonês Alan Wazny.