João Veras foi a principal novidade na atividade desta segunda-feira da Ponte Preta, no Centro de Treinamento do Jardim Eulina. Goleador da equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior com três gols, o atacante retornou de Brasília na noite de domingo e se apresentou ao técnico Gilson Kleina na semana da estreia no Campeonato Paulista.

O jogador, todavia, não deve ser o único promovido do elenco sub-20 ao profissional. A tendência é de que pelo menos mais um atleta faça parte do grupo principal nas próximas semanas.

Tido como um dos potenciais substitutos para Roger na temporada, Veras deve ser inscrito na Lista A junto à Federação Paulista de Futebol. O camisa 9 não cumpre todos os requisitos necessários para compor a Lista B, destinado às promessas das categorias de base – ele estava no XV de Piracicaba até meados do segundo semestre, o que veta qualquer possibilidade, haja vista o mínimo ser um ano de registro no clube atual.

O desfalque da atividade ficou por conta da Dawhan, liberado pela diretoria para acompanhar o nascimento da filha.

ESTREIA – A Ponte Preta estreia no Estadual na próxima quinta-feira, às 19h, quando recebe o Santo André, no Moisés Lucarelli. Os ingressos para a partida já estão à venda nas bilheterias do Majestoso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) nos setores de arquibancada, geral e visitante. Na VIP, os valores são de R$ 80 e R$ 40.