Sensação da temporada 2019 da Fórmula 1, o piloto Charles Leclerc estendeu seu contrato com a Ferrari. De acordo com o tradicional time italiano, o atleta de Mônaco renovou seu vínculo até 2024, após brilhar com duas vitórias e a quarta colocação geral no Mundial deste ano.

“Estou muito feliz de permanecer na Ferrari. Esta última temporada, pilotando pela equipe mais ilustre da Fórmula 1, foi um ano de sonho para mim”, declarou Leclerc, que tinha contrato somente até o fim de 2020. “Mal posso esperar para ter uma relação ainda mais profunda com o time depois deste intenso e empolgante 2019.”

O piloto de 22 anos estreou na F-1 no ano passado, defendendo as cores da Sauber (atual Alfa Romeo). Neste ano, ele recebeu a oportunidade de guiar pela Ferrari e não desperdiçou a preciosa chance. Além das duas vitórias, ele obteve sete pole positions, sendo imbatível neste quesito ao longo da temporada.

Por fim, ao terminar na quarta colocação geral, deixou para trás o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, que terminou somente na quinta colocação. “A cada corrida deste ano, nosso desejo de renovar o contrato com Charles se tornava mais evidente e a decisão significa que agora ele ficará conosco por mais cinco temporadas. Isso demonstra que Charles e a escuderia tem um futuro firme juntos.”

A renovação por cinco anos, período incomum na F-1 (contratos costumam ser de até três anos), mostra que a equipe italiana tornou Leclerc sua grande aposta para o futuro, deixando Vettel em segundo plano. O alemão tem contrato somente até o fim de 2020, o que vem dando margem a especulações sobre sua futura substituição.

Recentemente, uma encontro informal entre dirigente da Ferrari e Lewis Hamilton proporcionou seguidos rumores sobre uma possível transferência do inglês para o time italiano. O atual piloto da Mercedes também tem contrato somente até o fim de 2020.