O Internacional anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do lateral-direito Rodinei, que pertence ao Flamengo. O jogador assinará contrato de empréstimo com o time gaúcho até o final de 2020, após realizar exames médicos.

Revelado pelo Avaí, o jogador foi promovido ao elenco profissional em 2011, teve passagem pelo Marcílio Dias e, em 2012, foi contratado pelo Corinthians. Entre 2013 e 2014, atuou por CRAC (Clube Recreativo e Atlético Catalano) e Penapolense, onde se destacou na campanha da equipe no Campeonato Paulista, ao eliminar o São Paulo nas quartas de final.

Com o bom desempenho, acertou sua ida para a Ponte Preta após a competição estadual. Na equipe de Campinas fez duas temporadas em nível muito bom e disputou 35 das 38 rodadas no Brasileiro de 2015. O rendimento chamou atenção de grandes clubes e o Flamengo adquiriu o lateral em definitivo no final do ano.

Nos três anos em que esteve no clube carioca, o lateral atuou 160 vezes. Em 2019, conquistou os títulos Carioca, do Brasileiro e da Copa Libertadores.

Ainda nesta segunda-feira, a diretoria do Internacional anunciou também por empréstimo a contratação do meio-campista argentino Damián Musto, que estava no Huesca, da Espanha.