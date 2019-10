O brasileiro Marcelo Demoliner está classificado à final da chave de duplas do Torneio de Moscou, ATP 250 disputado em quadras duras. Nesta sexta-feira, ele e o holandês Matwee Middlekoop avançaram à decisão com o triunfo sobre os italianos Thomas Fabbiano e Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 24 minutos.

Na decisão deste sábado, que será disputada por volta das 12 horas (de Brasília), Demoliner e o tenista da Holanda vão encarar o italiano Simone Bolelli e o argentino Andres Molteni.

“Fizemos um grande jogo hoje, superamos as adversidades e a pressão de sermos favoritos. Final amanhã será dura porque eles vêm jogando bem, será decidida no detalhe”, disse Demoliner.

Pela chave de simples do Torneio de Moscou, as semifinais serão Adrian Mannarino (França) x Andreas Seppi (Itália) e Marin Cilic (Croácia) x Andrey Rublev (Rússia).

OUTROS TORNEIOS – A semana de eventos da ATP tem outros dois torneios sendo disputados na Europa. Em Estocolmo, as semifinais serão Filip Krajinovic (Sérvia) x Pablo Carreño Busta (Espanha) e Denis Shapovalov (Canadá) x Yuichi Sugita (Japão).

Em Antuérpia, os duelos pelas semifinais serão Jannik Sinner (Itália) x Stan Wawrinka (Suíça) e Andy Murray (Grã-Bretanha) x Ugo Humbert (França).