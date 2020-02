Anunciado na segunda-feira como novo técnico do Al-Ittihad, o técnico Fabio Carille agradeceu aos dirigentes do clube a oportunidade de voltar à Arábia Saudita. Demitido do Corinthians no início de novembro do ano passado, sua estreia pelo novo time será já neste sábado contra o Al-Hilal, fora de casa, pelo Campeonato Saudita.

“Hoje dou inicio a um novo desafio em minha vida. Obrigado, Al-Ittihad, pela confiança em nosso trabalho, e ao meu staff por tornar isso possível. Vamos ao trabalho!”, disse Carille, um post no seu Instagram, onde aparece segurando uma camisa do clube ao lado de dois dirigentes. Antes de sua volta ao Corinthians em janeiro de 2019, o treinador trabalhou na Arábia Saudita por cerca de sete meses no Al-Wehda.

Carille comentou sobre a felicidade com o acerto e já traçou os primeiros objetivos à frente do clube, que está classificado para a semifinal da Copa Árabe e figura no 13.º lugar do Campeonato Saudita.

“Estou muito feliz com esse novo projeto em minha vida. O Al-Ittihad é um clube grande, de uma torcida enorme e muito apaixonada, conhecida pelo mundo todo. Agradeço o trabalho dos meus empresários, da Talents Sports e Energy Sports. Quando eles me trouxeram o convite, não pensei duas vezes e aceitei”, disse o técnico, que completou:

“Eu já tinha sido muito feliz na passagem que tive pelo Al-Wehda, gostei bastante do futebol saudita, e agora veio essa oportunidade de tocar um projeto com o Ittihad, que, como falei, tem uma torcida enorme e que apoia e cobra muito. Objetivo aqui é melhorar na classificação no nacional e buscar, quem sabe, o título da Copa Árabe, que já estamos na semifinal”.

No Al-Ittihad, Carille irá reencontrar o atacante Romarinho, que teve passagem marcante pelo Corinthians nos anos em que o treinador era auxiliar-técnico da equipe. O comandante comemorou o encontro com o atleta e outros brasileiros do elenco saudita.

“Vou ter a oportunidade de reencontrar o Romarinho, que trabalhou comigo no Corinthians quando eu era auxiliar. Um jogador muito decisivo, além de outros brasileiros que aqui estão, como o Bruno Uvini, Jonas e o Marcelo Grohe. Mas o elenco todo é muito qualificado e tenho certeza de que podemos fazer um trabalho digno da grandeza do clube”, ressaltou.

Hoje, o Al-Ittihad ocupa a 13º colocação do Campeonato da Arábia Saudita, próximo à zona de rebaixamento. Três dos 16 times do torneio caem para a segunda divisão, e faltam 12 rodadas para o fim da competição. No time de Jidá, Carille também poderá disputar a Liga dos Campeões da Arábia Saudita, na qual o Al-Ittihad está nas semifinais.

Fabio Carille deve trabalhar com quatro brasileiros que atuam no Al-Ittihad: o goleiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio; o zagueiro Bruno Uvini, ex-São Paulo; o volante Jonas, ex-Flamengo; e o atacante Romarinho – com quem trabalhou no Corinthians. Também fazem parte do time o meia Vecchio, ex-Santos, e o atacante Bony, ex-Manchester City.

Carille surgiu como treinador no Corinthians em 2017, onde foi auxiliar técnico por nove anos, antes de assumir o cargo efetivo. Dessa forma, ele trabalhou com Mano Menezes e Tite, passando pela fase mais gloriosa do Timão, sendo campeão da Libertadores e conquistando o mundo, sendo membro da comissão, conquistou sete títulos. Já no fim de 2016, Carille passou a comandar a equipe após passagens frustantes de Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira.

Pelo Alvinegro Paulista, somando suas duas passagens ele conquistou quatro títulos: Campeonato Paulista de 2017, 2018 e 2019, e o mais expressivo, o Campeonato Brasileiro de 2017. Em meados de maio, o profissional recebeu uma proposta milionária do Al Wehda. Dessa maneira, ele deixou o Corinthians para assumir a equipe árabe, por lá não ficou muito tempo. Em pouco mais de oito meses, recebeu proposta para voltar ao time de Itaquera. Entretanto, nessa passagem ele não teve o mesmo sucesso, sendo demitido após pouco mais de oito meses, por conta de resultados ruins e um desgaste interno.

Carille chega ao Al-Ittihad com a função de melhorar a colocação do time no campeonato nacional. O time ocupa a 13º colocado, dessa forma, o clube esta próximo da zona de rebaixamento da competição. Como treinador, Fábio tem números bons: são 198 jogos onde conquistou 92 vitórias, com quatro títulos em quatro anos de carreira.