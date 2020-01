O atacante Deyverson, do Palmeiras, se despediu do clube nesta sexta-feira. Em publicação no Instagram, o jogador escreveu um texto de agradecimento à equipe e disse se tratar de um “até breve”. O novo clube dele será o Getafe, da Espanha, com quem vai assinar por empréstimo. O acordo prevê também uma cláusula de compra caso o reforço atinja metas de gols e de atuações.

“Hoje digo um até breve para este gigante chamado Palmeiras. Aqui tive o privilégio de fazer parte de momentos importantes, e poder ter ajudado meus companheiros na conquista do Brasileirão 2018, aqui fiz amigos e vivi intensamente este clube”, afirmou. Deyverson chegou à equipe em julho de 2017, contratado por cerca de R$ 18,5 milhões. O valor foi bancado pela Crefisa.

O atacante defendeu o Palmeiras em 104 jogos, com 25 gols marcados. Como já estava com negociação em andamento com o time espanhol, ele sequer viajou com o restante do elenco para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos. Também devem deixar o clube em breve o volante Matheus Fernandes, que deve reforçar o Barcelona, e o meia Gustavo Scarpa, procurado pelo Almería.

Deyverson já atuou na Espanha durante dois anos, quando passou por Levante e Alavés, e no texto de despedida encaminhado à torcida do Palmeiras, também relembrou alguns momentos difíceis vividos no clube. “Peço desculpas se em algum momento não entregamos ao torcedor, os títulos ou resultados que vocês esperavam, mas podem ter certeza que dentro de mim sempre teve gana de vencer e dar essa alegria para vocês”, disse.