O DAZN está com a sua agenda de futebol agitada esse final de semana, os assinantes da plataforma terão 6 jogos ao vivo para assistir entre sexta-feira e domingo. As partidas marcam a retomada da Copa Itália e do Campeonato Turco.

A Copa da Itália está em sua fase semifinal e retorna no dia 12 de junho, o Milan vai a Turim para encarar a poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo. Com o empate por 1 a 1 no primeiro jogo, a Velha Senhora traz uma pequena vantagem, devido ao gol fora de casa.

No dia seguinte, 13 de junho, a Inter de Milão vai à cidade de Napolis enfrentar donos da casa. Com a vitória na primeira partida, o Napoli precisa apenas de um empate para garantir a vaga na final para brigar pelo título do campeonato.

O Campeonato Turco também volta no próximo dia 12, com 2 partidas Goztepe x Trabzonspor e Fenerbahce x Kayserispor. Já no sábado entram em campo Besiktas x Antalyaspor e no domingo Rizespor x Galatasary.

Os jogos serão transmitidos ao vivo pela plataforma do DAZN, para quem já é assinante basta acessar o site ou o app da empresa e para quem ainda não tem conta, o DAZN disponibiliza 30 dias grátis, clique no link para se cadastrar.

Confira abaixo a programação completa do DAZN com os horários dos jogos:

Sexta – 12/06

Goztepe x Trabzonspor ao vivo às 15h

Fenerbahce x Kayserispor ao vivo às 15h

Juventus x Milan ao vivo às 16h

Sábado – 13/06

Besiktas x Antalyaspor ao vivo às 15h

Napoli x Inter de Milão ao vivo às 16h

Domingo – 14/06

Rizespor x Galatasary ao vivo às 15h

