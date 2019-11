O Corinthians tem duas dúvidas para a partida de domingo contra o Atlético-MG, no estádio Independência, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Danilo Avelar e o meia Pedrinho ficaram de fora do treino desta quinta-feira por causa de dores no ombro.

Ambos deixaram a arena em Itaquera na quarta-feira com uma proteção no local lesionado. Avelar chegou a ser substituído e Pedrinho permaneceu em campo o jogo inteiro na vitória por 3 a 0 sobre o Avaí.

O departamento médico informou que as lesões não são graves, mas evitou dar um prognóstico nesta semana. Avelar e Pedrinho terão mais dois dias de treinamento para se recuperar, mas a tendência é que sejam poupados para não agravar o problema.

A vitória sobre o Avaí levou o Corinthians para a sétima colocação do Brasileiro, com 53 pontos, quatro a mais do que o Goiás, o nono colocado e primeiro time fora da zona de classificação para a Copa Libertadores.

Uma provável escalação do Corinthians no domingo deve ter: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto (Danilo Avelar); Gabriel, Júnior Urso e Mateus Vital (Pedrinho); Clayson; Gustavo (Boselli) e Janderson.