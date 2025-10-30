Você vai se chocar ao saber quanto Daniel Alves já perdeu na prisão

Aguardando julgamento pela acusação de agressão sexual na última instância da Espanha, Daniel Alves acionou a Justiça brasileira contra sua ex-mulher Dinorah Santa’Ana. O ex-jogador afirma que Dinorah, que foi também sua procuradora entre 2012 e 2023, teria esvaziado suas contas bancárias durante o período em que esteve preso, entre janeiro de 2023 e março de 2024.

Na ação, que corre em segredo de Justiça, Daniel diz que Dinorah teria retirado R$ 7 milhões das suas contas entre março e maio de 2023, logo após sua prisão na Espanha. O ex-jogador ainda afirma que, entre 2019 e 2023, R$ 25 milhões teriam sido transferidos das suas contas. Ele exige prestação de contas sobre o destino dos valores.

Dinorah nega a acusação e se defendeu apresentando, em contestação, mais de 130 páginas de conversas e comprovantes. Em várias das conversas, o próprio Daniel solicita a transferência de valores. Em outros, uma funcionária da empresa que Dinorah e Daniel mantinham em conjunto, chamada Natha, é quem controla as despesas -Natha nesta quinta-feira (30) trabalha exclusivamente para Daniel.

Dinorah ainda contratou, por conta própria, uma auditoria nos documentos e recibos, e apresentou os resultados à Justiça. O relatório aponta comprovação de destino de R$ 25,4 milhões – destes, a maior parte, R$ 10,8 milhões, é referente a pagamentos dos filhos dela com Daniel. R$ 4,2 milhões são despesas que teriam autorização comprovada de Daniel; R$ 1,4 milhões corresponde a transferências para a conta de Dinorah, mas seriam com autorização expressa do ex-jogador.

Pelo relatório, apenas R$ 800 mil teriam ficado sem destinação comprovada. Dinorah ainda aponta que Daniel e Natha tiveram, durante todo o período contestado, acesso às contas e transferências, sem que nunca tenham apontado irregularidade ou contestação.

O caso ainda não foi julgado.

Daniel Alves foi alvo em 2023 de uma ação de alimentos movida por Dinorah, cobrando valores de pensão alimentícia – o processo bloqueou 30% dos valores que o ex-lateral ainda recebe do São Paulo, clube que defendeu até setembro de 2021. Desde então, abriu várias frentes judiciais contra a ex-mulher, que é mãe de um casal de seus filhos.

Além das acusações financeiras, chegou a acusar Dinorah de afastar os filhos dele – alegou, inclusive, que ela estaria se vingando diante da recusa dele em reatar o relacionamento. Daniel e Dinorah são divorciados desde 2012, e ela é casada com Fransérgio Bastos, que já foi agente do ex-jogador.

Procurados pela reportagem, os advogados de Daniel Alves afirmaram que não irão comentar o caso, pois ele corre em segredo de Justiça. Dinorah também não se pronunciou.