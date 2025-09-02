Campeão!

Curitibano Yago Dora é campeão mundial de surfe em Fiji

Tribuna do Paraná
A terça-feira amanheceu com uma notícia que deixou os paranaenses com aquele sorriso de orelha a orelha! O curitibano Yago Dora, 29 anos, acaba de entrar para o hall da fama do surfe brasileiro ao se tornar campeão mundial na paradisíaca praia de Cloudbreak, em Fiji.

Essa conquista não é apenas mais um troféu na estante – é um marco histórico para o Paraná, que nunca tinha visto um de seus filhos no topo do pódio mundial desse esporte. Yago mostrou que tem garra de sobra ao chegar até a final contra um americano, precisando de apenas uma bateria para garantir sua vaga decisiva. E não é que deu boa?

Athleticano de coração, Yago carrega o Paraná por onde passa, mesmo morando atualmente em Florianópolis. Nas férias, o destino é certo: Ilha do Mel, um lugar especial do nosso litoral que certamente ajudou a moldar esse talento das ondas.

Com esse título, o curitibano entra para um seleto grupo dos 8 títulos conquistados por brasileiros na Liga Mundial de Surf (WSL). Uma vitória que eleva o nome do Paraná no cenário esportivo internacional.

Nas redes sociais, a emoção tomou conta do campeão: “Obrigado de coração a todos pelo apoio e carinho. Sempre sonhei com esse momento”, compartilhou Yago com seus seguidores.

