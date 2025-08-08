Curitibano Yago Dora avança em dia de caldos e pranchas quebradas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A última etapa da temporada regular do Mundial de Surfe da WSL começou nesta quinta-feira, em Teahupoo, no Taiti, com mar clássico: tubos largos, ondas de até três metros, vacas violentas e pranchas quebradas. Em meio ao cenário de risco elevado, os brasileiros Yago Dora, nascido em Curitiba, e Italo Ferreira se destacaram e garantiram vaga direta nas oitavas de final.

A etapa define os cinco classificados para o WSL Finals, que acontece no fim do mês em Fiji. Já garantido na decisão, Yago tenta manter a liderança do ranking. Italo, atual campeão da etapa e quarto colocado, luta para confirmar sua vaga entre os cinco melhores da temporada.

Líder do ranking e vestindo pela primeira vez a lycra amarela, Yago Dora teve um desempenho dominante na segunda bateria do dia. Com controle, leitura precisa e boas escolhas de onda, o brasileiro venceu com folga seus adversários: o australiano Joel Vaughan e o taitiano Teiva Tairoa, que caíram para a repescagem.

Yago começou sua campanha com um tubo bem surfado logo nos primeiros minutos, recebendo 6,00 dos juízes. Pouco depois, somou mais 4,50 e, com o controle da bateria, passou a buscar um backup mais forte. Ele encontrou: um tubo profundo, com saída limpa e nota 7,67, que deixou os rivais em combinação  ou seja, precisando de duas ondas para virar o resultado.

Com o avanço direto às oitavas, Yago segue firme na disputa pela liderança do ranking. Para chegar ao Finals como número 1 sem depender de ninguém, ele precisa chegar à final da etapa taitiana.

Na bateria de abertura, Italo Ferreira mostrou por que é o atual campeão em Teahupoo. O potiguar abriu a disputa com um tubo profundo em uma das maiores ondas da série, recebendo 7,50. Depois, somou notas 7,03 e 7,40 em outras boas execuções, garantindo a vitória com segurança.

Seth Moniz e Miguel Pupo não conseguiram acompanhar o ritmo e vão disputar a repescagem.

Com o resultado, Italo dá um passo importante rumo à classificação para o WSL Finals.

Para depender apenas de si, ele precisa chegar à final no Taiti mas também pode se classificar com resultados anteriores, dependendo dos concorrentes.

A quinta-feira foi marcada por ondas pesadas, que ofereceram tanto oportunidades quanto perigo aos surfistas. Logo nas primeiras baterias, a exigência técnica e física ficou evidente com uma sequência de caldos impressionantes e pranchas quebradas.

Dois dos que mais sofreram com as condições foram Seth Moniz, que perdeu algumas pranchas, e o brasileiro Miguel Pupo, que sofreu uma queda violenta  o momento chegou a gerar preocupação, mas ele se recuperou rapidamente e conseguiu voltar para a bateria.

A previsão indica que o mar deve seguir com boas condições nos próximos dias, mantendo o nível de dificuldade elevado em Teahupoo.