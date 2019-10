O meia peruano Christian Cueva, do Santos, foi suspenso pelo clube neste sábado após vazar nas redes sociais um vídeo em que o jogador aparece brigando com uma pessoa não identificada em uma casa noturna da cidade da Baixada Santista.

Em contato com a reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, a assessoria de imprensa do Santos informou que o peruano apresentou a sua versão do ocorrido à diretoria e está suspenso. “Após divulgação de vídeo relacionado ao atleta Cueva, o jogador está suspenso preventivamente e o caso está entregue ao departamento jurídico”, disse o clube.

Com a suspensão, Cueva não será relacionado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli para a partida contra o CSA, marcada para este domingo, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A punição chega em um momento de baixo desempenho do jogador no Santos. Em 16 partidas, Cueva não soma nenhum gol ou sequer alguma assistência pelo time da Baixada Santista.

Pelo Brasileirão, o Santos soma 38 pontos e ocupa a terceira posição na tabela de classificação. Neste sábado, o time de Sampaoli realizou o último treinamento no CT Rei Pelé, em Santos, antes de enfrentar o CSA, apenas o 18.º colocado do torneio.