O técnico Cuca recebeu diagnóstico de Covid-19 na manhã deste sábado (7) e, por precaução, foi internado. O comandante do Santos teve um quadro de mal-estar e dor de cabeça durante o treino no Centro de Treinamento Rei Pelé e foi levado ao Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos.

Cuca realizou uma tomografia e um teste para o novo coronavírus, que deu positivo. O quadro é estável, mas o treinador será internado por precaução e foi encaminhado ao Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde ficará em observação e isolamento.

A medida foi necessária por que o treinador fez uma cirurgia no coração no fim de 2018. Naquela ocasião, ele sentiu mal-estar no vestiário após a eliminação do Santos na Copa do Brasil para o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Assim, o auxiliar técnico Cuquinha é quem dirige o Santos no jogo deste domingo, às 18h15, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 20ª rodada do Brasileiro.

