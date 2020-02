Em um confronto direto pela liderança do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fez uma partida muito ruim e foi derrotado pelo Tombense, por 2 a 0, fora de casa, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, nesta quinta-feira. A partida válida pela segunda rodada havia sido adiada por conta das chuvas que castigaram Minas Gerais nas últimas semanas.

Ainda sem perder no Estadual, o Tombense assumiu a liderança com os mesmos 14 pontos do América, mas está na frente por causa do saldo de gols (9 contra 7). Por outro lado, o Cruzeiro perdeu a invencibilidade e estacionou nos 11, em quinto lugar, fora da zona de classificação às semifinais.

A primeira chance do jogo foi criada logo aos seis minutos pelo Tombense. O experiente Ibson finalizou rasteiro e Fábio espalmou, no cantinho. A resposta do Cruzeiro veio em chute de Jadsom Silva por cima do gol.

Melhor em campo, o Tombense voltou a assustar aos 28. Matheus Lopes subiu mais que todo mundo após cobrança de escanteio e parou em mais uma grande defesa de Fábio. O placar foi aberto seis minutos depois. Em nova cobrança de escanteio, Rubens apareceu na segunda trave e, mesmo sem subir, cabeceou sem chances para Fábio. O Cruzeiro não mostrou poder de reação e foi para o intervalo sem criar praticamente nada.

Pouco acionado durante todo o primeiro tempo, Roberson foi substituído para entrada de Judivan após o intervalo. Logo aos três minutos, Everton Felipe finalizou rasteiro rente a trave de Felipe. Na sequência, Maurício e João Lucas arriscaram.

Quando o Cruzeiro era melhor, o Tombense ampliou aos 18 minutos. Cássio Ortega recebeu dentro da área, dominou no peito e bateu cruzado. Como provocação, a torcida do time da casa gritava “ão, ão, ão, segunda divisão”, em referência ao rebaixamento do adversário à Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 28, Admilton fez falta dura em cima de Maurício quase dentro da área, recebeu o segundo amarelo e deixou o Tombense com um a menos. Mesmo em vantagem numérica, o Cruzeiro não conseguia criar.

O Cruzeiro volta a campo pelo Mineiro apenas em 1.º de março, contra o Uberlândia, no Mineirão. Em 29 de fevereiro, o Tombense encara o América, no Independência. Os jogos são válidos pela sétima rodada.